Karely Ruiz denuncia agresiones en concierto de Bad Bunny

El pasado fin de semana Bad Bunny llegó a Monterrey con el World’s Hottest Tour y Karely Ruiz fue una de los miles de asistentes en disfrutar de sus conciertos, sin embargo, la estrella de OnlyFans no la pasó tan bien como debería pues denunció haber sido víctima de agresiones en pleno show del “conejo malo”, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Karely Ruiz estuvo más activa que de costumbre en redes sociales durante el fin de semana debido a que quiso presumir todos los pormenores de su experiencia al asistir a ver al “conejo malo”, incluso, antes de llegar al estadio de Rayados se dio el tiempo de pasar a un Oxxo y presumir su espectacular outfit mientras hacía algunas compras para el “precopeo”.

Fue desde los pasillos del Oxxo donde Karely Ruiz presumió el escotado mini vestido de piel que eligió para el concierto de Bad Bunny, además, sorprendió a sus seguidores con un nuevo look en el que destacó su cabellera teñida de color rojo y por si faltara algo, derrochó sensualidad con ligueros y medias de encaje que dejaron sin aliento a sus fans.

Una vez en el concierto, Karely Ruiz se mezcló entre el público y pudo ver muy de cerca al intérprete puertorriqueño y en sus diversas historias, la estrella de OnlyFans se grabó cantando y bailando todos los temas del “conejo malo”, sin embargo, en otro video dejó ver que no todo fue miel sobre hojuelas pues denunció haber sido víctima de agresiones durante el recital.

“Chicas no sean envidiosillas, muchas me empujaban a propósito”, escribió Karely Ruiz en su publicación en la cual agregó un emoji de una cara enojada, sin embargo, las cosas no pasaron a mayores y aunque tuvo que lidiar con esta situación por todo el concierto, logró salir bien librada de este desafortunado episodio en el que aseguró que provocó envidias por su impactante outfit y por su arrolladora belleza.

Cabe mencionar que, a pesar de todo lo malo, Karely Ruiz compartió otras fotos en la que sus fans la reconocían y le pedían fotos, incluso, una usuaria aseguró que ver a Bad Bunny en vivo había pasado a segundo plano pues quedó maravillada con lo “buena onda” que fue la estrella de OnlyFans, a quien calificó como “toda una reina”.

¿Karely Ruiz coqueteó con seleccionado mexicano?

Como bien se sabe, Karely Ruiz se encuentra soltera y en busca del amor desde hace varios meses atrás y tras el fracaso de México en el Mundial de Qatar 2022, la influencer fue relacionada sentimentalmente con un seleccionado nacional y todo esto se debió a que comentó con un corazón una publicación de Kevin Álvarez en la que lamentaba la eliminación de “El Tri” de la Copa del Mundo.

Cabe mencionar que, Karely Ruiz no emitió una sola palabra más allá de su emoji, sin embargo, en diversos medios se aseguró que “ya le echó el ojo” al jugador del Pachuca, quien todavía no se ha pronunciado al respecto.

