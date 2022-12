Los 4 de Morena

Morena inicia este lunes con el registro de los interesados en la candidatura a la senaduría vacante de Tamaulipas, que se definirá en la elección extraordinaria del 19 de febrero. El método aprobado es el de la encuesta, que tantos dolores de cabeza y cuestionamientos le ha dado al partido en otras ocasiones.

De entrada, hay al menos cuatro aspirantes que entre hoy y mañana estarían acudiendo a las instancias correspondientes para entregar la documentación para completar el trámite del registro: Carlos Canturosas Villarreal, Mario “La Borrega” López, José Ramón Gómez Leal y Erasmo González Robledo.

Antes de pensar en el registro, los interesados deberán analizar bien el paso que darán, pues para cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria tal vez no haya mucho problema, pero en donde realmente tendrán que poner atención es en el respaldo con el que deberán contar para aspirar a la candidatura.

Lograr el consenso entre los liderazgos políticos, los grupos internos que manejan estructuras y tener la posibilidad de establecer acuerdos de mediano y largo plazo, pensando no en 2024 sino en 2030, será determinante para que quienes quieran participar en el proceso interno reciban el respaldo antes de ir a ese proceso.

Hacer compromisos y mostrar voluntad para cumplirlos, tener capacidad de diálogo y negociación, mostrar visión de largo plazo, habilidad para moverse entre afines y adversarios, saber que necesariamente Tamaulipas necesita nuevos liderazgos que fortalezcan el proyecto de la Cuatroté desde el Senado, ayudará a que quienes quieran buscar la candidatura se decidan.

En esto andan ya desde hace tiempo Carlos Canturosas Villarreal y Mario “La Borrega” López, quienes llevan ventaja sobre los demás, porque ambos son quienes más se han movido desde que se comenzó a intensificar la inquietud dentro del partido. Sin embargo, “JR” Gómez Leal ha estado ahí, discretamente pero bien posicionado.

Canturosas ha estado sosteniendo reuniones con altos personajes de la Cuatroté, como son el propio gobernador Américo Villarreal hace un par de semanas. También con quienes tienen estructuras y grupos fuertes dentro del partido en Tamaulipas y hace días estuvo con Mario Delgado, quien le aseguró que habría piso parejo y condiciones de equidad para participar. Previamente, el PT ya deslizó su nombre como su propuesta para encabezarla coalición, si llega a concretarse.

López Hernández, en cambio, solicitó licencia al cargo hace unos 15 días y aunque no se sabe que se haya reunido con Américo, sí ha trascendido que recibió el visto bueno para solicitar ese permiso y pudiera ausentarse, con el fin de empezar a sondear el posible apoyo a sus aspiraciones.

De los dos, hay diferencias hacia el interior del partido y la forma en que los ven desde el primer círculo del poder, pues mientras Canturosas se la jugó con el proyecto de Américo desde los lejanos meses en los que ya se perfilaba como aspirante a la nominación por la gubernatura, Mario López se mantuvo siempre al lado de Rodolfo González Valderrama, quien como delegado de programas federales también buscó infructuosamente esa posición. Claro, después “La Borrega” trabajó institucionalmente para su propio proyecto y para el de Américo, logrando una alta votación en Matamoros.

En cuanto a los demás, poco se han visto en territorio y menos en encuentros con integrantes de la estructura territorial o con liderazgos con lo que deberían estar fortaleciendo sus relaciones. Sin embargo, no puede descartarse que José Ramón “JR” Gómez Leal se cuele con muchas posibilidades. Finalmente, en la encuesta hecha por Morena para elegir candidato a la gubernatura quedó en segundo sitio, solo por debajo de Américo.

La convocatoria emitida la noche del viernes por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, establece que los interesados podrán registrarse desde el primer minuto de este lunes 5 de diciembre y hasta el último del martes 6. El partido del Presidente contempla que se registren hasta 4 aspirantes que deberán cumplir con los requisitos marcados en la convocatoria.

Para el lunes 12, la misma Comisión dará a conocer cuáles fueron los registros aprobados y entonces, esos continuarán en la siguiente etapa. Es entonces cuando se sabrá si hay uno o hasta 4 registros aprobados y el candidato será finalmente anunciado el martes 13 de diciembre por la misma Comisión, aunque previamente se someterán a una encuesta de conocimiento y posicionamiento.

Quien logre los consensos suficientes antes del registro, puede aspirar a que en la encuesta sea bien evaluado por los ciudadanos, aunque ya sabemos cómo ese método ha sido cuestionado en otras ocasiones y en diversas artes del país por los mismos morenistas.

Convencer a los miembros y simpatizantes de ese partido de que la encuesta no lleva truco y no se usca beneficiar a algún protegido de Mario Delgado o de otro funcionario federal y que no este en la lista de posibles aspirantes, será un reto. Veremos.

Por Tomás Briones

