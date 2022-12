Morena, el sismo que viene

La bancada de Morena en el Senado de la República está en serio peligro de resquebrajarse y perder la mayoría que le ha servido al presidente lograr las reformas que mantienen a flote su gobierno.

Así es mis queridos boes, en el CEN de Morena y hasta Palacio Nacional el tronadero de dedos es tal, que si hace unas semanas hacían ‘perro del mal’ a RICARDO MONREAL por atreverse a aspirar a la candidatura, hoy una eventual salida del de Zacatecas, no los deja dormir.

Y es que las cuentas que se hacen al interior de Morena y en el Palacio de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, indican que casi el 25 por ciento de la bancada en el Senado simpatiza con MONREAL y por lo tanto no lo hacen con MARIO DELGADO, CLAUDIA SHEIMBAUM y claro tienen sus resquemores con el propio presidente y podrían tomar camino junto con el senador.

Para mayores señas, Morena en el Senado tiene 60 escaños y en las cuentas que se hacen, una eventual desbandada podría dejarlos con alrededor de 13 votos menos y eso sería desastroso para AMLO y sus planes legislativos en el último tramo de su gobierno.

Hagamos la lista de los que están de parte de MONREAL y podrían irse junto con él: el de Michoacán CRISTOBAL ARIAS al que Morena ha marginado de la posibilidad de ser candidato a la gubernatura y está molesto.

El de Durango JOSÉ RAMÓN ENRÍQUEZ, que dejó la bancada de MC con la promesa de ir coló candidato de la 4T a la gubernatura y le dieron ‘atole con el dedo’ y obviamente tampoco está a gusto con la dirigencia.

EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR de Chiapas, quien suspira por la gubernatura de su natal Chiapas, pero que está resignado, más no conforme con que esta esté destinada para el director del IMSS ZOE ROBLEDO.

También se enlista a FREYDA VILLEGAS, de Quintana Roo, que no forma parte del séquito de LAYDA SANZORES, sino todo lo contrario, ha tomado partido en favor de MONREAL en el pleito de la gobernadora y el líder senatorial.

En el grupo afín a MONREAL también está el senador por Puebla ALEJANDRO ARMENTA, hoy presidente del Senado y la veracruzana CLAUDIA BALDERAS enemiga de la titular de la Secretaría de Energía ROCIO NAHLE.

En la lista de los que podrían abultar el grupo que se iría, también se nombra al senador por San Luis Potosí CÉSAR CERVANTES, a la de Zacatecas SOLEDAD LUEVANO, la de Colina GRICELDA VALENCIA, la de Sinaloa NANCY SÁNCHEZ, el de Baja California Sur RICARDO VELÁZQUEZ, el también michoacano CASIMIRO MÉNDEZ, de Oaxaca ADOLFO GÓMEZ y la de Campeche ROCIÓ ABREU

Tampoco hay que descartar que ARMANDO GUADIANA, de Coahuila y de los punteros en las encuestas para la candidatura a la gubernatura de ese estado tome camino si es que como se rumora le harán una de esas jugadas sucias que los de Morena acostumbran

El caso es que una eventual desbandada de morenistas en el senado, va a tener repercusiones en los estados, porque el origen de la misma es la elección interna para escoger al candidato a la presidencia para el 2024.

En Tamaulipas, hay que decirlo, MONREAL no goza de un arrastre que pueda ser preocupación para el mando estatal, pero algo debe tener de simpatizantes.

Por lo pronto, en el caso local, es un hecho que MONREAL no tiene en el Estado un gallo para la elección extraordinaria a senador, misma que ayer tenía como prospectos a: MARIO LÓPEZ, CARLOS CANTUROSAS y JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Si bien es cierto que el alcalde de Matamoros es uno de los funcionarios mejor votados, también lo es que no tiene una presencia estatal.

Y hay que reconocer que JOSÉ RAMÓN si tiene presencia en todo el estado, fue delegado de los programas federales por mucho tiempo y además, por si se nos olvidaba, en la encuesta de Morena para elegir al candidato, hoy gobernador, el JR quedó en segundo lugar, digamos que le tocaría de manera natural, pero como es la 4T naturalmente hay muchos que no lo quieren.

Por el lado del PAN parece que no les corre prisa, anoche estaban aún en la incertidumbre de si irían o no en coalición, al primer minuto de hoy vencía el plazo. Pero lo que se sabe por RENE “Cachorro” CANTÚ, ellos van a designar al valiente que se enfrentará a la aplanadora morenista.

POR MELITÓN GARCÍA DE LA ROSA