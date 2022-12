Procederán penalmente contra “Xico” y Pilar

VICTORIA, TAM.- El presidente municipal Eduardo Gattás Báez, afirmó que se procederá penalmente contra de los ex alcaldes de Victoria, Xicoténcatl González Uresti y Pilar Gómez Leal, por irregularidades encontradas en su mandato.

Toda vez que ignoraron los llamados que la contraloría municipal realizó para que estos se presentaran y explicaran los 152 millones de pesos, de los cuales más de 130 corresponden al ex alcalde Xicoténcatl González Uresti y el 22 al mandato de Pilar Gómez Leal.

“Los ex alcaldes no han respondido, yo creo vamos hacer una denuncia penal o ante las instancias correspondientes, ya se está preparando esas partes, nosotros queríamos darle el derecho de réplica, pero si en ese sentido no vinieron será ante la instancia correspondiente y que ellos los hagan citar, llegaremos hasta las últimas instancias correspondientes”, dijo el alcalde.

Gattás Báez, afirmó que fue un desastre financiero el que les dejaron en donde se encontró un verdadero desorden al llegar al gobierno municipal, por lo que trabaja en subsanar dichos desmanes.

“La COMAPA nos la dejaron es muy grande estamos realizando una reingeniería financiera estamos bajando sueldos, optimizando recursos, hasta haciendo un análisis del costo por litro cubico de agua que queremos poner en ciudad Victoria”.

El alcalde manifestó que ante el desorden que recibió al llegar al Gobierno municipal, se tuvo que realizar una reingeniería para optimizar los recursos, “la Comapa nos la dejaron muy mal”, detalló.

“La deuda pública de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Tampico juntas, es más grande la deuda de Comapa; para que tengan idea de la deuda que nos dejaron”, finalizó.

Por Raúl López García