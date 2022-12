Comunidad LGBTQ apoya a PeeWee tras revelarse presunto matrimonio con su manager

El exmiembro de los Kumbia Kings, PeeWee, fue el centro de atención después de que una revista de espectáculos revelara que supuestamente se había casado con su manager, Pepe Rincón. Sin embargo, la comunidad LGBTQ+ apoyó al artista.



Ante esta información divulgada, algunas personas de la comunidad LGBTQ+ han arremetido en redes sociales contra el medio de información, ya que consideran que es más relevante la carrera musical de PeeWee, que su orientación sexual.

La homosexualidad de #peewee @PeeWeeMusic no es relevante Doña Carmelita, es como cuando leo tuits donde dicen que usted es hombre.

La gente no vale más ni menos por sus preferencias sexuales, el muchacho es discreto y no le hace mal a nadie, no me decepcione. https://t.co/NjWddMfN7f

