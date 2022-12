Mujer cachetea y exhibe a un ladrón en el metro de Monterrey

Un presunto ladrón fue exhibido mediante redes sociales cuando intentó robar el contenido de la bolsa de una de las usuarias que iban a bordo del metro en Monterrey, Nuevo León.

Fue mediante un video de redes sociales que fue difundido en Twitter, donde se puede observar el momento donde la mujer le reclama al joven y al mismo tiempo lo cachetea, esto por intentar robarle pertenencias que se encontraban en la bolsa de la mujer.

El momento fue captado por otro usuario que se encontraba a bordo del metro, sin embargo, este no tardó en hacerse viral, debido al “alboroto” que esto causó dentro del vagón, y para sorpresa de muchos, que este hecho llegara a los golpes.

¡Me abriste la bolsa, me abriste la bolsa! ¡Porque yo me di cuenta, yo me di cuenta, a esto te subes cu****!”, gritaba la mujer muy enojada mientras le daba otra cachetada al joven, quien se retractaba de dicha acción.

Según testigos que se encontraban en el lugar, pudieron observar como ambos bajaron de la estación, pero el joven salió corriendo del lugar.

Hasta el momento se desconoce si las autoridades tuvieron alguna intervención por estos hechos, lo que sí, es que todo quedó grabado y difundido por un usuario ajeno al incidente.

Usuaria cachetea a un supuesto ladrón en estación Fundidora. Comentan testigos que los dos se bajaron y el supuesto corrió. pic.twitter.com/l3KCfX9qUv — ????Desde El Camión???? (@camion_desde) December 3, 2022

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR