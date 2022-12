Se apunta Erasmo para el senado

Hace unos días, Erasmo González dejó abierta la posibilidad de registrarse para ir por la candidatura al Senado de la República y lo cumplió.

Sin avisarle a cámaras y micrófonos, pero de repente sorprendió, en redes sociales la transmisión del actual Diputado Federal, quien apareció junto a su esposa Dunia Marón.

EGR es un tipo con trayectoria política en la zona sur del estado pues ha desempeñado cargos municipales como el de: contralor y tesorero, además estuvo como presidente municipal en funciones de Ciudad Madero.

Y tiene 4 años como Diputado Federal, por Morena, pues ganó la reelección, es el Presidente de la Comisión del Presupuesto en la llamada cámara baja.

Este tiempo que ha participado como legislador ha agarrado “colmillo” de cómo se hace la chamba en la capital del estado, y se le nota la experiencia que ha agarrado en estos años.

Tiene un lazo muy cercano con el Presidente Nacional de Morena, Mario Delgado y hoy en día, lleva la 4T tatuada en el corazón, en la pasada campaña a Gobernador se la jugó al mil.

Erasmo es un tipo conocido en todo el estado, que se ha sumado a la carrera por la candidatura con su capital político que ha forjado en la zona sur de Tamaulipas.

Esta Senaduría será por dos años, para sustituir la vacante que se generó por el fallecimiento de Faustino López, quien perdiera la vida en Zacatecas en un accidente carretero.

También se ha enlistado Mario López, alcalde de Matamoros, quien desde hace varias semanas pidió licencia y ha estado moviéndose en la grilla, aunque todavía no ha llegado a Tampico, Madero y Altamira.

Pero, como suele suceder en Morena, esto ya se salió de control, pues hasta el crazy de Francisco Chavira, se registró…Obviamente, él no va a ser el abanderado.

Su participación es el chiste morboso de esta precampaña que se está viviendo en la entidad. Y sI ya se registró Chavira, no dude, que al rato la Botarga del Doctor SImi o hasta Santa Claus, quiera hacerlo también.

Pero el punto real está entre Erasmo González y Mario López, y los Marcianitos

de la playa de Miramar dicen que será el Maderense. La carrera ha iniciado, vamos

a ver quien llega a la meta, sólo no hay que perder de vista que es la primera elección donde los guindas ya tienen un capitán del equipo que es Américo Villarreal y su voto, su respaldo será el más importante.

Y SIGUE CON EL MISMO CUENTO

No es posible que Zacatecas esté ardiendo por la violencia que se vive en ese estado y que la respuesta del Presidente de la República sea “Eso grupos se formaron en otros Gobiernos”.

¿No se dará cuenta que es a él a quien

le corresponde velar por la tranquilidad

del país, en lugar de estarse “lavando las manos” y siendo indiferente a los hechos de inseguridad?.

Las estadísticas de muertes por la violencia no baja, pero pareciera que a este Gobierno federal, ese tema, no le interesa.

Zacatecas se ha hecho una “tierra de nadie” en las últimas horas se ha sembrado el terror con la quema de casetas, autos y hasta fugas de reos se han presentado.

SISTEMA DIF TAMPICO ENTREGÓ APARATOS

El Sistema DIF Tampico mantiene la entrega de aparatos especiales, sillas de ruedas y ortopédicas para apoyar a los abuelitos que lo requieren, durante los últimos 4 años han apoyado a mucha gente.

También la señora Aída Feres y su esposo, Chucho Nader, alcalde de Tampico llevaron a cabo la entrega de pañales y botes de leche.

La Presidenta de este organismo se ha mantenido cercana a cada una de las familias vulnerables que requieren de su respaldo para salir adelante.

RECUERDE: ¡No se vale Chillar!

POR MARIO PRIETO