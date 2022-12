300 obreros tendrán una amarga Navidad por despidos en Kemet

VICTORIA, TAM.- Dolores Zúñiga Vázquez, dirigente del sindicato Independiente de Maquiladoras, confirmó el despido de al menos 300 obreros pertenecientes a la empresa kemet antes de finalizar la semana, debido a problemas que tuvieron desde China.

La líder explicó que además de estas dificultades con el país asiático, el plan de contratar a tres mil trabajadores extras se vino abajo, por lo que no solo no habrá contrataciones, sino también despidos antes de finalizar el año.

“Todos los trabajadores que contrataron este año van para afuera y se quedarían alrededor de 500 trabajadores solamente laborando ya que la producción está muy baja. Son 300 trabajadores los que van a ser despedidos en esta semana”.

Señaló que a la empresa no le ha ido bien, ya que hace una semana el sistema general de la kemet fue hackeado, lo cual provocó que no pudieran laborar por más de siete días en todas las plantas de la mis marca.

“El gerente de planta informo a los trabajadores y les explicó que no se ve bien el panorama para este año que viene, posible mente se recuperaría en el 2024, no se ve en un buen futuro este año que entra, no se ve que se levante kemet”.

Zúñiga Vázquez recordó que en lo que va del año se han despedido alrededor de mil trabajadores, a los cuales se les sumarían 300 empleos más para dar un total de mil 300 obreros despedidos durante el 2022 tan solo en kemet.

Anteriormente la empresa contaba con una plantilla de tres mil 200 empleados entre sindicalizados y de confianza, sin embargo tras los problemas en Asia tuvieron que despedir y quedarse con menos de la mitad.

