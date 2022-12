Anterior administración dejó deuda de 70 mdp en farmacias

MADERO, TAM.- La anterior administración estatal no pagó 70 millones de pesos a una compañía, por concepto de medicamentos, que maneja las farmacias de los hospitales en el estado, reveló el Secretario de Salud en Tamaulipas, Vicente Joel Hernández Navarro.

Pese a ese adeudo, la compañía siguió surtiendo las medicinas.

Esa situación ya está siendo investigada por la contraloría, aseguró.

“Existe un contrato en donde las farmacias de los hospitales están prestadas a la compañía, el contrato decía lo que se consumiera se pagara, como se tiene un adeudo de alrededor de 70 millones de pesos con la farmacia pero que son de tres años atrás, yo les preguntaba porqué seguían surtiendo aparentemente”, mencionó.

“Nosotros sabemos por lo que nos dice el personal, que son años, todo eso lo pasamos a la Contraloría”, explicó.

Dijo que optaron por ya no comprarle a esa compañía a fin de buscar alternativas más económicas en la adquisición de medicinas.

“El contrato no habla de una situación de exclusividad y ante la cuestión de no tener medicamentos, se buscó la cotización y buscar los precios más bajos y no es una sola empresa, son 15 empresas las que se buscaron para poder comprar el medicamento al mejor precio”, refirió.

Desconoce si se pagará ese adeudo ya que ese asunto se pasó a Finanzas.

