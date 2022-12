Plasman en mural vida de Doña Concepción en Altamira

En la fachada de su casa, fue plasmada en un mural la vida de Doña Concepción Pérez González de 90 años de vida y quien vive en la zona centro de Altamira.

El mural forma parte de los 18 que realizó en 71 días el Colectivo Tomate, a cuyo proyecto se le denominó Bitácora de Colores: Memoria de Altamira.

“Yo les dije que me pintaran un paisaje, pero me dicen que me pintaron a mí, les dije que pusieran que era del río Tamesí y se sembraba mucho tómate, mucho chile, de todo, bastante”.

Dijo que hace muchos años le ayudaba a su esposo a sembrar mucho frijol, chile y tómate, después iban a Tampico a vender.

Dio a conocer que llegaron a vender chile en la Ciudad de México, sobre todo cuando la cosecha era abundante.

“Tengo seis hijos y nietos tengo un montón, tengo más nietos que hijos y trabajamos la tierra, de eso vivíamos, de la siembra en un lugar que antes se llamaba Potreros y ahora Martín A. Martínez”.

Los 18 murales cubren una superficie de 712 metros cuadrados y a través de Memoria de Altamira se busca fortalecer la memoria histórica de la comunidad por medio del arte y de actividades de encuentro y participación para contribuir al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo del turismo cultural y sustentable de Altamira.

