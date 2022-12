En disputa el Ejido Ricardo Flores Magón en Altamira

Ejidatarios se disputan el Ejido Ricardo Flores Magón, calificado como una “mina de oro” por ubicarse enfrente del Puerto de Altamira.

Un grupo de ejidatarios busca remover al Comisariado, José Natividad Aguirre, a quien le falta un año con nueve meses para terminar su periodo.

“Quieren remover al compañero José Natividad Aguirre que es el comisariado actual, un grupo de ejidatarios que siempre ha tenido al ejido en sus manos, siempre han tratado de quitarlo, es una mina de oro para ellos el ejido”, denunció, Simón Pérez Aguirre.

Señaló a Lorenzo Camacho Maldonado, Facundo Aguilar Flores y Joel Infante Zamarripa, de querer remover al Comisariado Ejidal.

“El ejido es una mina de oro para ellos y están tercos de que lo quieren quitar y para hacerlo deben tener el 50 más uno del padrón del ejido y para que me remuevan deben tener el 75 por ciento, soy el suplente”

Simón Pérez Ramírez, detalló que él es suplente del Comisariado Ejidal y el domingo habrá una asamblea en la que intentarán hacer los cambios, siempre y cuando logren el apoyo de la mayoría de los 55 ejidatarios.

“No lo quieren porque supuestamente no ha hecho nada y ellos tampoco han hecho nada, ahorita lo que ellos quieren es removerlo, porque el ejido es una mina de oro para ellos porque lo explotan, siempre buscan el beneficio para ellos”.

Hizo un llamado a los ejidatarios para que respeten el tiempo por el cual fue elegido el señor

José Natividad Aguirre.

“Un año nueve meses le falta para que termine el periodo y quieren recuperarlo, están desesperados. Vivimos a un costado del Puerto de Altamira y al ejido lo podemos llamar mina de oro y no lo quieren dejar”.

Óscar Figueroa/La Razón