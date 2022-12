“Hipócrita”: Hija de Valentín Elizalde explota contra su tío Tano

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde hace tiempo, Tano Elizalde ha sido acusado de ser uno de los autores intelectuales del asesinato de su primo Valentín Elizalde hace 16 años.

Recientemente, Tano, integrante de la Banda Guasaveña, lanzó un comunicado para señalar que no se quedará callado ante las acusaciones que ha sufrido desde hace años.

Pero también Valentina Elizalde, hija del legendario cantante conocido como ‘Gallo de Oro’, reaccionó al comunicado y tachó a Tano de ser un hipócrita.

Es algo muy hipócrita de su parte que salga a decir cosas así cuando esa persona fue la que provocó esas cosas. No es que nosotros lo ataquemos de la nada, no sé por qué se hace el ofendido cuando es lo que se merece”, mencionó en entrevista en Por las Barbas del Barra-Bas.

Asimismo, Valentina afirma que Tano se buscó todos los señalamientos en su contra y mencionó que con su comunicado busca promoción.

Él busca atención y lo quiere para promocionarse a él mismo. Yo no lo subo a mis redes porque sé que le vamos a dar la atención que él quiere, no pienso darle esa atención, no pienso decir su nombre porque no se lo merece. Ha hecho cosas muy malas que no merece ni que lo mencionen ni que salga en ninguna parte”

Con información de Excélsior.