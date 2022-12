CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Erasmo González, uno de los aspirantes a la candidatura de mayoría al Senado de la República, es autocrítico: “No será una elección fácil para nadie pero corremos en las mismas condiciones al interior, no hay ventaja para nadie, Morena, es el único que tiene garantizada la fuerza electoral. Si yo no soy electo, me sumo”.

Después de registrarse como aspirante a la candidatura al Senado, el Diputado Federal habla con Expreso sobre el proceso interno que debe quedar listo el 13 de diciembre, el 27 registrarse y el 28 iniciar campaña y lo hará quien gane la candidatura de Morena.

¿Qué pasó que finalmente se decidió a participar?

“Me siento con disposición, y con la capacidad, la experiencia y sobre todo, seguir incorporando logros a la cuarta transformación en el espacio legislativo y coadyuvar con la política de prosperidad. Estamos dispuestos a admitir lo que resuelva la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”.

¿Le conviene ir a una senaduría que además de no tener un peso relevante sería por muy poco tiempo?

“La verdad es que hay un escenario político en donde hay que abordarlo y tener la capacidad que se ponga a favor de nuestro partido en la Cámara Alta; Por supuesto que me interesa participar..

“Aquí se abren espacios para todos y hay que poner una experiencia a favor de Morena”.

-Para que los electores tengan elementos para decidir, díganos ¿cuáles considera sus fortalezas y cuáles sus debilidades?.

“Mi trabajo que he realizado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados; he acompañado al Presidente de la República en cinco presupuestos de egresos de la federación”.

“Soy un diputado federal reelecto, y la verdad que hemos podido trascender”.

¿Cómo es en este momento tu relación con el gobernador Américo Villarreal?

“Es una relación institucional, y afectiva, y nos ha permitido transitar a los seis diputados federales con mucha comunicación con el Gobernador e incluso desde la campaña, que no fue fácil, y ahora seguir en este proyecto de transformación, nos compromete aún más”.

¿Su cercana relación con Mario Delgado no podría ser vista por los otros aspirantes como una ventaja que ellos no tendrían?

“No, al contrario, hay un piso parejo porque el mecanismo, es un mecanismo que funciona y da resultados; No hay ventaja, por el contrario, asumiré con mucho respeto institucional a mi partido, pero en caso que no sea favorecido, mis respetos a quien salga electo”.

¿Tendrás suficiente tiempo para meterte en los ánimos del electorado?

“Nadie estábamos preparados para ir a este proceso interno extraordinario que, lamentamos por las circunstancia, creo que todos estábamos en una ruta en la que no íbamos a tener elecciones en el 2023 y esperar solo el 2024, pero no ha sido así”.

-Hay la impresión de que este proceso puede romper la unidad, ¿Cómo los convencería para que se sumen a su proyecto si logra ser el candidato?

“Una clave fundamental es nuestro partido, es Morena, es el instrumento que nadie puede perder de vista. Morena ha cambiado la geopolítica nacional, hay 22 gobiernos estatales e iremos apostando a la unidad”.

¿Ya ha hecho cálculos de cuánto costaría una campaña de este tipo?

“No he adelantado vísperas, pero bueno, tenemos la percepción muy clara que en Morena, nuestras campañas son muy austeras y no invertimos como lo hacen otros partidos políticos”.

¿Desde el senado que podría aportar a Tamaulipas?

“Nos queda muy claro que desde el Senado podemos seguir aportando a Tamaulipas, porque aquí se aprueba la Ley de Ingresos y ser coadyuvante, en la generación de recursos para obras importantes para el Estado”.

¿Si llegas a ser candidato y ganas, ¿buscarías la reelección en el 2024?

Seguramente sí, pero vayamos por partes. La política es coyuntural es de circunstancias porque la política es de estar preparándote. La reelección es una posibilidad, pero mi causa no es personal, no es un empeño o un afán, el partido decide, no está en mis manos”.

¿Cree usted que Morena tiene la fuerza suficiente para vencer a la alianza PRI-PAN?

“Sí, estoy completamente seguro, no lo digo con afán de presunción, pero el trabajo de Morena que está haciendo en una elección extraordinaria, la ganaremos porque existe el ambiente y el componente político de la última elección”.

Por Arturo Rosas H.

EXPRESO-LA RAZON