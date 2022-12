CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un 10 por ciento de tamaulipecas víctimas de violencia en el ámbito escolar que interpuso una queja o denuncia ante alguna autoridad, también denunció que fue víctima de agresiones de su pareja.

Eso lo reveló la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, sobre experiencias de violencia a lo largo de la vida, levantada de octubre de 2020 a octubre de 2021 y cuyos resultados fueron publicados .

La encuesta se aplicó a mujeres de 15 años y más.

En experiencia de violencia escolar, ese 10 por ciento de tamaulipecas agredidas ocupó la tercera posición en el País, después de las de Hidalgo, 10.8; Ciudad de México, 10.5; y Oaxaca, 10.0 entidad con la que empató. El porcentaje más bajo fue el de Chiapas con 4.8.

En violencia de su pareja, 10.3 de tamaulipecas hicieron denuncia, prácticamente la mitad de los 3 primeros porcentajes a nivel nacional que correspondieron a Sonora, 20.3; Quintana Roo, 18.9; y Yucatán 18.2.

La incidencia del fenómeno en el Estado fue de los más bajos del País, pero se destaca que la violencia que las tamaulipecas “aprendieron” en las aulas se repitió al hacer vida de pareja.

En rubro de violencia laboral, un 5.3 por ciento de mujeres de la entidad la padecieron, también representó la mitad de los 3 primeros lugares de la República: Baja California Sur, 11.7; Querétaro 10; y Sonora, 9.8. Tabasco registró el más bajo, 4.2.

En cuanto a la violencia en la comunidad, las tamaulipecas fueron las menos afectadas en las 32 entidades, con un 2.6 por ciento. La incidencia más grave fue en Tabasco, 6.8; Yucatán, 6.7; e Hidalgo, 6.4.

Finalmente en violencia en el seno familiar, las tamaulipecas también representaron el porcentaje más bajo con 2.0; Hidalgo, 12.7; Morelos, 12.4; Campeche y Zacatecas con 11.7 fueron las entidades con más alta incidencia.

De acuerdo con la ENDIREH 2021, las tamaulipecas entrevistadas para la encuesta que no denunciaron algún tipo de violencia de las enumeradas, dijeron que fue porque “se trató de algo sin importancia que no le afectó; porque no sabía cómo y dónde denunciar; o bien, por miedo a las consecuencias o a las amenazas”.

La encuesta definió la violencia escolar contra las mujeres como la que ejercen personas que tienen un vínculo docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.

La laboral, aseguró, “se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad”.

La comunitario “son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión, se ejerce por personas de la comunidad”.

En tanto que la familiar “es el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad”.

La que puede considerarse la más grave, de pareja, la ENDIREH 2021 la establece como “el acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres, dentro o fuera del domicilio familiar, cuya persona agresora tenga o haya tenido relación de matrimonio, concubinato o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho”.

Por Magdiel Hernández

EXPRESO-LA RAZÓN