CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- De las 695 carpetas de homicidios culposos integradas este año, 502 corresponden a muertes en accidentes de tránsito; en tanto que 713 más se abrieron por lesiones en ese tipo de percances viales.

Se trata, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 567 víctimas de los accidentes que se han registrado en los primeros diez meses del año.

A este número de personas que murieron en accidentes, 892 que sufrieron alguna lesión al estar involucradas en diferentes accidentes, donde se involucraron diferentes unidades de transporte.

La estadística , resume que en agosto fue el más letal para las víctimas de accidentes, al registrar 74 personas que perdieron la vida, 64 en septiembre y 61 muertes más por esta situación en el mes de junio.

En el mes de marzo se reportaron 56 fallecimientos en accidentes automovilísticos, mientras que en abril y mayo las víctimas fueron 55 en cada mes; 53 más en el mes de enero, 44 en febrero y 42 en el mes de octubre.

Sobre las víctimas de lesiones, en octubre hubo 126 personas que sufrieron algún tipo de lesión, en agosto se reportaron 113 víctimas, 108 en mayo, 106 en septiembre.

En el mes de abril hubo 97 personas lesionadas, 93 en junio, 77 en julio, 66 en marzo, 59 en febrero y 47 más personas con alguna lesión, producto de accidentes de tránsito.

El Anuario estadístico de accidentes en carreteras federales de la SCT, precisa que el fin de semana se registra el mayor número de accidentes de tránsito con víctimas mortales.

Los fallecimientos son principalmente por atropellamientos, seguido de colisión con vehículo motor y los choques con motocicletas, donde influyen diversos factores para que se susciten los accidentes.

Entre ellos el manejar a acceso de velocidad, en estado de ebriedad, rebasar, usar el celular mientras se maneja, no utilizar el cinturón de seguridad y en el caso de los niños, no sentarlos en sillas adecuadas para protegerlos; además de no usar casco de seguridad, en el caso de los automovilistas.

Por Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZON