Una cosa es querer y otra muy distinta es poder… 

Nada más falta que se registre Don TITO, el de la tiendita, como aspirante a candidato a senador por MORENA, cada día aparecen más, y aunque para unos son grandes las posibilidades de aparecer en la boleta electoral el próximo año, definitivamente para la mayoría son nulas, suena más a chiste, a chunga, el haberse registrado.

Son más de 10 y solo 4 serán medidos en las encuestas.

La mayoría de los aspirantes no pasaran ni siquiera el primer filtro, de hecho, de todos, los que pueden aparecer en las encuestas son ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, JOSE RAMON GOMEZ LEAL, CARLOS CANTU ROSAS y quizá MARIO LOPEZ, y párele de contar.

Lo dicho, es en MORENA, en su elección de candidato, donde se llevará la verdadera contienda porque quien sea el elegido, aunque tenga que esperar el proceso extraordinario como protocolo, estará cierto que tomará protesta como Senador.

Las complicaciones las puede traer el proceso de selección de candidato pues, aunque todos los suspirantes juren respetar al partido, ya se comienzan entre ellos mismos a desacreditar.

Dicen que el candidato saldrá de una encuesta, el más posicionado será quien abandere a Morena en pos del escaño vacante, escaño que igual pertenece al partido guinda, pero la ley es la ley, ya avalada y emitida la convocatoria por el Senado el INE no tiene más que actuar en consecuencia, hacer los trámites necesarios para que se lleve a cabo el proceso extraordinario para elegir al senador con el menor tiempo de gestión desde su elección hasta el término de la legislatura, lo peor es que igual será el más caro de la historia.

Pero bueno, regresando a la convocatoria y el posicionamiento de los aspirantes, desde ahí ya van perdidos muchos de los que se registraron, la mayoría no los conocen ni en su barrio y si los conocen no votarían por ellos, precisamente por conocerlos.

Cierto es que las precampañas son para que unos y otros se den a conocer, recorran territorio haciendo proselitismo para su posicionamiento, pero, también se necesita dinero y gente para hacerlo y se duda que todos los que registraron su intención de participar en el proceso electoral tengan capital político y económico para aparecer bien posicionados en la encuesta.

Claro que todos los aspirantes se conocerán tarde o temprano y se reirá con nosotros de sus sueños, pues, aunque la presidenta de MORENA, YURIRIA ITURBE diga que el partido mantendrá en secreto la lista, ellos mismos son los que lo están dando a conocer a través de las redes sociales donde muestran documento de registro y ya cuando menos cinco están haciendo el ridículo al pretender participar, no hay nada que les avale.

Es verdad que todos están en su legítimo derecho de registrarse y participar, pero igual deben saber sus alcances, quizá la mayoría de los registrados como aspirantes saben que no pasaran los filtros, que en la encuesta no pintaran.

Unos de los que no pasaran se registran por ingenuidad y otros por perversidad, buscando un objetivo, por lo menos para que en su partido sepan que existen o que el gran elector guinda les vea y les tome en cuenta.

De los registrados algunos ya están curtidos en la política, pero igual ya no son sus tiempos. Pero esos de todas formas saben que perdiendo algo pueden ganar, razón por la que con su registro como precandidatos se quieren mostrar para luego negociar o les inviten en otra trinchera a participar.

Del montón de aspirantes a candidatos que ni siquiera aparecerán en la encuesta, unos muy inocentes creen que sí pueden figurar, otros maliciosamente intentan espantar, pero hasta parecen chiquitos los que saben de los bailes políticos pues, para algunos el tiempo ya paso y para otros no ha llegado aún, tienen que esperar otra oportunidad.

Además, con todo y convocatoria, es muy probable que la candidatura ya tenga nombre y apellido, quizá y como el partido no ha dado a conocer lista, se tenga ya un tapado registrado y solo se están esperando los tiempos para darlo a conocer y en la encuesta bien posicionado puede aparecer.

En fin, la situación es que, en MORENA, con respecto a los aspirantes a candidatos a la senaduría, como en botica, hay de todo, y si, todos están en su legítimo derecho de aspirar, pero, insistimos, una cosa es querer y otra muy distinta es poder llegar a ser candidato.

Por Rosa Elena González

