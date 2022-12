Aumenta solicitud de empleos por personas con discapacidad

Un promedio de cinco personas con discapacidad, son las que acuden a buscar trabajo a la semana en el Servicio Nacional del Empleo.

La coordinadora del Servicio Nacional de Empleo,

Yolanda Gómez Aguilar reconoció que hay empresas que brindan facilidades para contratar a personas con discapacidad.

“Son muy pocas, a la semana vienen unas cinco y hay empresas que nos apoyan para el área de servicios”.

Por las fiestas de fin de año, principalmente en el sector comercial hay contrataciones por temporada.

“También tenemos lo que es inclusión, estamos recibiendo a personas con alguna discapacidad de varios tipos y tratamos de acomodar en el sector laboral”.

En la feria del empleo que se llevó a cabo en una universidad particular, personas con discapacidad denunciaron la falta de empatía por parte de las compañías.

Algunos discapacitados tienen más de un año que buscan trabajo, cuya situación se complicó por la pandemia de la Covid-19.

“Desde que me dio la discapacidad me volví invisible, desde 1998 y fue por una enfermedad, me fue afectando la movilidad hasta quedarme en silla de ruedas”, comentó el señor, Miguel Octavio.

Ha dejado varios currículums y en las compañías le han dicho que no hay espacio para él por la silla de ruedas.

Óscar Figueroa /La Razón