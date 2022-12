Cuando Itatí Cantoral cantó ‘La Guadalupana’ y pensaron que estaba borracha

El 12 de diciembre es una fecha muy especial para todos los mexicanos católicos, pues celebran a la Virgen de Guadalupe.

En este día, millones de creyentes llegan a la Basílica para realizar una misa y cantarle las tradiciones mañanitas a la ‘morenita del Tepeyac’.

Durante este festejo hay un momento muy especial que se vivió hace algunos años y que los mexicanos lo toman con mucho humor. Se trata de la vez que la actriz Itatí Cantoral interpretó ‘La Guadalupana’ de manera muy peculiar.

Fue en el 2016 que la actriz de telenovelas entonó esta tradicional canción de manera que muchos de sus fans creyeron que estaba borracha.

Tras todos los memes y bromas que recibió, Itatí aclaró la situación con el buen sentido del humor que la caracteriza.

“Entré en trance, chicos. Le hice un homenaje a Alex Lora. Gustavo Adolfo Infante me invitó, pero yo pensaba que… nunca había ido a cantar a la Virgen de Guadalupe, yo había visto a Lucerito y dije ‘ay, soy como la Lucerito’. Y yo pensé que se ensayaba varias veces y como era con mariachi, no hombre, nada más la primera vez, y ni siquiera en vivo, yo también pensé que era en vivo. La cosa es que te ponían ahí enfrente y órale con los mariachis, y yo canté así. Habían unas personalidades que.. yo debí de haber dicho: ‘discúlpenme, déjenme volver a hacer’, pero me dio pena” dijo durante una entrevista a distintos medios.

Incluso, el año pasado volvió a bromear con la situación y en una historia de Instagram compartida por la también actriz mexicana María Chacón, Cantoral hizo burla de cómo cantó y nos regaló una breve y cómica interpretación de ‘La Guadalupana’

