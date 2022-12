Mujer denuncia violencia ejercida por su ex pareja

MADERO, TAM.- Una residente de la colonia Luna Luna denunció la violencia ejercida en su contra por su propia ex pareja, señalando que teme por su vida.

Dijo que las agresiones físicas comenzaron cuando le exigió al hombre el pago del dinero que le debía.

Consideró que sufrió un intento de homicidio, no violencia familiar.

Erika Vidal Patiño señaló que los hechos se suscitaron el 13 de septiembre, siendo su agresor José Arturo “V”.

Ante la agencia número 2 de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en Madero interpuso la denuncia correspondiente.

“Estoy muy molesta porque desde el 13 de septiembre no estoy trabajando, no recibo ni un peso, todas mis lesiones se han curado solas, mi nariz está partida en tres, en tres secciones, porque me dio cinco cabezazos”, aseguró.

Presentó una denuncia ante Derechos Humanos en contra del juez al frente del caso quien considera que para su agresor es demasiado castigo meterlo a la cárcel porque padece depresión.

Por Benigno Solís