El desfalco

Apenas han transcurrido 72 días de este Gobierno de la 4T y han detectado muchas irregularidades que han estado dando a conocer, ayer tocó el turno a Bienestar Social.

Una dependencia que se supone que tiene un “corazón de elefante ” para atender las demandas de las familias más pobres y vulnerables del estado, donde todo pareciera que no reina la maldad ni las tranzas.

Pero, por lo visto, no siempre es así y en el pasado sexenio ‘panucho’ hubo “mentes diabólicas” que lucraron con el hambre y la necesidad de la raza que menos tiene y eso NO SE VALE.

En Bienestar, las situaciones encontradas podrían caer en los delitos de : “peculado, coalición de servidores públicos y uso ilícito de atribuciones y facultades”.

Los ex funcionarios se fueron sin poder estar comprobando el uso y paradero de 480 mil despensas, que representan un costo por 124 millones de pesos…¿Para qué las utilizarían?

Acaso estos paquetes alimentarios habrán tenido un mal uso, para tratar de convencer a la raza para que se lograra el proyecto de la continuidad, eso es algo que todavía se tiene que investigar más a fondo.

Y sobre la erogación “De más de 235 mdp por concepto de la ejecución del programa Generación del Cambio y Bienestar Social” .

En esta área estuvieron a cargo Gerardo Peña y la priista que traicionó al tricolor para agarrar hueso con los pitufos, Yahleel Abdala. .. ¿Quién de ellos dos será el responsable ?

La verdad es que estos cuates andan dándoles hasta con la cubeta a los ‘panuchos’, pues también se echaron un clavado en los contratos que se ejercieron en la Secretaría de Obras Públicas

Donde la línea va en el sentido de “Adjudicación directa de obras”, y simulación de contratos, es decir, que ellos se las entregaban a quien ellos se les pegó la gana, pudiera a sus amigotes, compadres, ese es el punto hasta el que se debe de estar llegando.

Y en la Secretaría General de Gobierno se ha detectado que las Notarías Públicas las regalaban como si fueran barajitas del mundial, presuntamente para pagar favores o comprarles la conciencia de varios abogados.

El proceso de “entrega-recepción” todavía no termina y los guindas han seguido escarbando a cada una de las dependencias que heredaron y se han topado con presuntos malos manejos, situación que los responsables tienen nombre y apellido y debe de procederse en contra de ellos.

Una vez más el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, lo dijo fuerte y clarito: ” NO VA A DESCANSAR DAR CON LOS RESPONSABLES DE LOS SAQUEOS AL ESTADO”.

Dijo que los estará llevando a que sean juzgados para que paguen por los delitos que pudieran haber cometido.

Y agárrense los autores de estas triquiñuelas por que han presentado 18 denuncias y han iniciado procesos legales contra 35 ex funcionarios de la pasada administración.

Seguramente hay varios que están nerviosos por esta “cloaca” que ha brotado en los últimos días.

¿QUÉ DIPUTADO LLEVÓ UN JUEGO DE VASOS DE REGALO A LA POSADA DEL PAN TAMPICO?

Los Diputados locales del PAN, varios de ellos, cada vez más van de mal en peor, pues en lugar de aprovechar Ángel Covarrubias la posada de su partido en Tampico, para lucirse y apapachar a los líderes… LA RIEGA.

Siendo un legislador, que no gastó ni un par de tenis en caminatas, por qué entró pluri, para empezar no se dio el tiempo de ir a esta pachanga y además, en lugar de mandar una pantalla o un buen horno de microondas, les obsequió, para su rifa, unos vasos y platos.

Estoy seguro que le han de haber zumbado las orejas, porque fue la comidilla, junto con todos los demás Diputados que fueron y llegaron con las manos vacías.

Recuerda : ¡No se vale Chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO