Niño de 10 años muere tratando de ayudar a 3 niños que cayeron a un lago congelado

INGLATERRA.- A sus 10 años de edad, Jack Johnson se convirtió en un héroe, aunque su familia tuvo que soportar la tragedia de despedirse de él al morir junto con otros tres niños que intentaba salvar de un lago congelado donde habían caído, de los cuales, solo uno aún se debate entre la vida y la muerte. Jack no conocía a ninguna de las víctimas que gritaban ayuda al estar bajo el agua helada, pero así, el menor buscó la forma de salvarles la vida.

The word "hero" is sometimes used far too easily. Not this tweet. Everyone should know the name, Jack Johnson. A young boy, only 10 years old, who ran onto a frozen lake to save some other boys. Boys he didn't even know. And with total disregard for his own safety. THAT'S a hero! pic.twitter.com/HtPybZfNl9

— John Simpson (RGJ) (@_DrJohnSimpson_) December 13, 2022