Tiendas de conveniencia, las más afectadas por robos

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- En esta temporada decembrina, los negocios más afectados por robos han sido las tiendas de conveniencia, precisó el Director de la Canaco, Daniel Galván.

Estimó que diariamente 1 o 2 comercios de ese tipo son asaltados.

Dijo que esos atracos no son reportados por los representantes de esos negocios por lo que es la Guardia Estatal la que se encarga de darlos a conocer.

“Nosotros no recibimos denuncias, todo es a través de ellos, no nos reportan oiga fui robado, sobre todo las tiendas de conveniencia hasta que no hacen la denuncia, porque esa denuncia sirve para meterla dentro del seguro que tienen estas empresas”, refirió.

Hasta el momento, los negocios inscritos en la Canaco no han sido robados en esta época del año.

Dio a conocer que recientemente se reunieron con el delegado de la Guardia Estatal para trabajar de manera coordinada.

“Va a haber una coordinación, ellos nos van a mandar información, estadísticas de los negocios que tienen más incidencia que todos lo sabemos son las tiendas de conveniencia”, explicó.

El jefe de la corporación les informó que recientemente se agregaron seis cámaras de vigilancia en diferentes puntos del municipio que tienen un alcance de hasta un kilómetro.

