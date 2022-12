VIDEO: Julión Álvarez no se arrepiente de haberse presentado borracho en palenque

MÉXICO.- El cantante de música banda, Julio César Álvarez Montelongo, mejor conocido como Julión Álvarez, señaló este lunes que no se arrepiente de haberse presentado el pasado sábado en estado de ebriedad en un Palenque de Tijuana.

En redes sociales circularon videos en los que se observa al intérprete de “Te hubieras ido antes” tambalearse mientras intentaba mantenerse de pie, resultándole ligeramente imposible ante su estado de ebriedad.

Julión Álvarez (@julionalvarez) aparece borracho en un concierto. pic.twitter.com/xD8C5lDKyk — Revista Cultura Pop (@RCulturaPop) December 11, 2022

Los comentarios bajo el video de Twitter no se hicieron esperar, mismos que criticaron el estado en el que se encontraba, no obstante, algunos justificaban lo que podría considerarse ‘falta de profesionalismo’ como algo normal.

“Nada raro y menos en los palenques”, “Pues todos hacen lo mismo, incluso la misma gente les ofrece alcohol y si no aceptan se sienten ofendidos”, “Que no todos los que cantan esa música lo hacen así”, señalan algunos de los comentarios dejados por usuarios.

Cabe de recordar que hace unas semanas, Julión le aconsejó al vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, que controlara su manera de tomar alcohol en el escenario, debido a que el cantante regional mexicano estaba en medio de una polémica por tomar mucho.

A través de sus redes sociales, Julión detalló porque fue que apareció ebrio en la presentación del Palenque de Tijuana.

“El viernes, después de tres eventos, uno más con lleno total con tan bonita respuesta, me llevo mi hermano @ricaalvarezm de sorpresa al grupo @traviezoz_official”.

Además, mencionó que el representante en la gira del cantante, Ricardo Álvarez, llevó al palenque al grupo Traviezoz de la Zierra, quienes le cantaron el corrido ‘A mi paso’, y que al escuchar dicho tema en vivo, le ganó el sentimiento.

“Les comparto… me la cantan, me ganó el sentimiento. Días sin tomar como ese día lo hice porque quería evitar llorar…( no se logró). No es excusa, no me arrepiento y no es que sea sinvergüenza”, señaló el cantante.

Finalmente, Julión Álvarez le agradeció a sus fanáticos quienes si lo entendían y dijo que aceptaba las críticas de quienes no estuvieran de acuerdo.

“Soy humano, tuve muchos sentimientos encontrados y agradezco mucho a quien me los entienda y sé que no a todos les parece y respeto y acepto la crítica”.

CON INFORMACIÓN DE ABC NOTICIAS