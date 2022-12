Atiende DIF a 5 indigentes por semana

MADERO, TAM.- Por semana, el Sistema DIF Madero atiende cinco personas en situación de calle que presentan algún problema de salud.

La Directora General del DIF Madero, Amelia Pérez Rodríguez señaló que muchos de ellos se oponen a que los trasladen a la clínica o a algún albergue.

Comentó que situaciones como las ya descritas se presentan con más frecuencia en esta época del año.

“Lo que nos encontramos al llegar es que las personas no quieren retirarse del lugar, no quieren irse a un lugar seguro, no quieren irse a un albergue, a la clínica, lo que quieren es seguir ahí, algunos están consumiendo bebidas alcohólicas, hay otros que se sienten cómodos en ese lugar”, mencionó.

“La verdad es que se hace constantemente el trabajo de exhortarlos y de brindarles los apoyos pero si necesitamos que ellos por voluntad nos permitan hacer el traslado”, aseguró.

Dijo que no todos son adultos mayores ya que hay personas de 50 años que viven en la calle pero que han tenido un estilo de vida desgastante.

La mayoría de esas personas no cuentan con familiares o están distanciados de los mismos.

Por Benigno Solís