Continúan suspendidas clases presenciales en primaria de Altamira

El Centro Regional de Desarrollo Educativo (CREDE) de Altamira, reconoce que no hay fecha para que los alumnos de la primaria Benito Juárez regresen a clases presenciales.

Hace un mes fueron suspendidas las actividades en el plantel del Ejido Benito Juárez por un olor a producto químico y es fecha en que se desconoce el origen.

“La escuela Benito Juárez tiene varias semanas sin clases presenciales, clases a distancia las están tomando, el personal educativo está atento a que se cumplan los objetivos del plan de estudios”, dijo el jefe del CREDE, Tadeo Reyes Cobos.

Será la Dirección de Protección Civil de Altamira, a cargo de la maestra María Luisa Cuevas Rivera quien realice el dictamen y se descarte un peligro para los 110 alumnos.

“En un área en específico se desprende el olor a un producto químico y todavía está en proceso el análisis para determinar qué tipo de químico es exactamente y la ubicación”.

Tadeo Reyes Cobos está a la espera del dictamen, en el cual se determine si se pueden tomar clases presenciales en la primaria y lo que se pueda solucionar en cuanto a la emanación.

“La prioridad son los alumnos, que no haya riesgo, por esa razón en acuerdo con los padres de familia mientras se define la situación de tener las clases a distancia, no detener el proceso educativo”, terminó el funcionario.

Oscar Figueroa/La Razón