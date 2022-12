CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A unos días que Morena dé a conocer quién será el candidato que competirá en la elección extraordinaria por el Senado, uno de los principales aspirantes en levantar la mano, Mario López Hernández, insiste en que lo más importante para su partido debe ser la unidad.

Tras aplazarse la fecha límite para que la Comisión Nacional de Elecciones haga públicos los resultados del proceso interno, el alcalde con licencia de Matamoros, hace un llamado para que, sea cual sea la decisión final, todos los aspirantes se sumen a la campaña.

“Siempre he procurado llevar una buena relación y eso te pone en una situación de que puedas lograr el día de mañana un consenso de unidad… Yo estoy preparado para un sí y para un no”, expresa.

López Hernández explica que este aparente retraso en la definición de Morena se debe a la carga de trabajo que tiene el órgano partidista, y detalla el proceso que llevarán a cabo.

“Hay dos formas en que se puede elegir la candidatura, elegir a cuatro de los 39 y de ahí ir a una metodología que le llaman la encuesta, lógicamente, pero son otros elementos también que se valoran y la otra vía es nada mas nombrar a un solo aspirante como candidato único por la fórmula de Morena. Entonces vamos a esperar los días, de ahí la justificación de diferir unos días, pero esto tiene que ser antes del 22 de diciembre”.

¿Cómo se siente en este contexto de tantos aspirantes? ¿Se siente cerca de la candidatura?

Sí, en un principio lo manifesté y yo sigo trabajando, sigo haciendo el trabajo interno de una precampaña hacia el interior del partido, he estado muy en comunicación con liderazgos, con los medios de comunicación en diferentes puntos del Estado, y haciendo lo propio que nos permite la ley. Yo he estado muy al pendiente en comunicación con México, pero también he estado mucho en comunicación con la gente aquí en Tamaulipas, vamos bien, yo me siento muy seguro, muy estable, muy contento, porque la gente de alguna manera me transmite que le eche ganas, que me están apoyando, hay mucha gente muy solidaria, muy fraterna, y eso es bueno, abona a darme tranquilidad y seguridad en la determinación que tomé el día 19 de noviembre, cuando pedí licencia.

¿Hay riesgo de ruptura cuando se dé a conocer la decisión?

Yo lo digo en cuanto a mi persona, yo me llevo bien con todos. no lo digo en un sentido de retórica, yo me llevo bien con todos, estamos bien con todos, siempre he imprimido el dialogo y lo manifesté en 2018, nos habíamos reunido todos los presidentes municipales, éramos cinco en aquel entonces de Morena y los diputados federales y en una platica a mí me preguntaron, que qué pedía como presidente municipal y yo les dije que respeten mucho Matamoros, y respeten mucho a mi persona porque ahí estriba que nos vaya bien en la configuración que cada uno tiene una representación, y creo que cuando estableces esa premisa del respeto con tus compañeros al interior de un partido, te da un valor muy muy importante y eso me ha permitido llevarla bien con todos. ¿Hay diferencias? Sí, pero buscar la manera de hacer convergencia en cuanto a esas diferencias, y así me he llevado con todos, con José Ramón ayer platiqué; de hecho, hoy habría estado con el desayunando, comiendo, allá en la Ciudad de México, pero pues me hablaron y me dijeron, regrésate, no hay necesidad que vengas, van a diferir el fallo; igual con Erasmo platico de cuestiones presupuestales, de cuestiones de trabajo; y lo mismo con Carlos; con todos me llevo bien.

¿Hay piso parejo en el proceso interno?

Sí, yo veo piso parejo; lógicamente soy soy muy analítico, o sea, analizo todos los escenarios, yo voy a ver la metodología, que den una valoración de puntaje a mi persona como integridad. Yo no traigo nada, nada que esconder. Me han investigado; el gobierno pasado me investigó, no me encontró nada, me atacaron, me trataron de menguar mi integridad como persona, me quisieron involucrar con el crimen organizado, todo lo desmentí. Cuando las cosas son mentiras, lo que debes de hacer es inmediatamente replicar, para eso tenemos el derecho de réplica (…) yo no me peleo con nadie, yo me defiendo, que es diferente.

Si yo soy el candidato, inmediatamente, le voy a hablar a todos, a todos los que participaron para que se integren en unidad, y eso tengo que hacerlo es algo no obligatorio, pero sí necesario, pues lo mismo ellos si queda uno de ellos. Si la metodología la veo correcta, en base a lo que yo represento, a mi integridad, mis grados académicos y gobernanza y a dos veces de reelegirme, mi resultados electorales, i persona que me he desarrollado en el sector público, el sector privado, todo eso tienen abonar una valoración numérica.

Siempre hay inconformes con las encuestas… ¿es un método confiable?

Yo creo que deben de dar un termino de días para que puedas argumentar y puedas tener el derecho a presentar pruebas, y entonces allí te dicen sí o no, pero debe ser algo que esté contemplado en la convocatoria y rápido resolver. A mí me impugnaron, por ejemplo, me impugnaron un chorro de veces cuando la primera vez que salí como candidato a presidente municipal y la segunda vez también y decía: adelante, tienen derecho a impugnarme la gente de Morena, entonces se van a la Comisión de Elecciones y ahí ven la cuestión de la impugnación y la resuelven rápido, pero acá, en el caso de la metodología es diferente, deben de dar unos tres o cuatro días.

¿Cómo visualiza la campaña? ¿Con mucha ventaja para Morena o cerrada?

Yo no veo en frente adversario, no veo una estructura fuerte del PRI y del PAN; veo mucha ausencia, veo mucha falta de coordinación, de que ellos estén integrados. Es que ellos quedaron huérfanos, pues no traen rumbo, no traen brújula, no traen unidad. Y nosotros traemos todo, o sea, yo soy un hombre muy metódico, por eso muchos se han sorprendido porque hemos ganado en Matamoros, ¿por qué? porque nos hemos dedicado a trabajar y yo defino mucho el objetivo y soy muy echado para adelante y el objetivo lo conquistamos, y ahora si se me da la oportunidad nos vamos a poner a funcionar en todo Tamaulipas los 43 municipios.

¿Cómo ve a los posibles aspirantes de la alianza?

Yo soy muy respetuoso a quien pongan, lo primero que voy a declarar al respecto, otra vez si el partido me da la oportunidad, voy a demostrar que vamos a hacer una campaña de mucho respeto, nos vamos a ir a trabajar y me voy a quedar a trabajar y a lograr el objetivo que vamos a trazar, pero no va a haber de alguna manera ataques por parte mía, no es mi estilo.

En caso de que no sea usted el elegido, ¿cuál es la actitud que se puede esperar de Mario Lopez?

Sumarme al proyecto del Movimiento con respeto, decirles que cuentan con mi apoyo y que vamos a estar trabajando como parte de Tamaulipas. y si no resultamos elegidos, voy a regresar lógicamente de mi licencia al Gobierno de Matamoros y a terminar mi gobierno, y a cumplir como lo estamos haciendo acá.

Se habla mucho de riesgo de escurrimientos hacia otros partidos de algunos de los aspirantes que no resultaran seleccionados?

No, a mí que no me hagan esos planteamientos porque yo no estoy pensando en eso. Soy de de una sola línea y yo estoy en un movimiento que es Morena y aquí voy a seguir, yo tengo mucha fe en Morena, tiene gente muy valiosa, es un movimiento muy fuerte, con una filosofía, ¿qué se está luchando y se está transitando? es normal todo lo que nos está pasando en la nación, la división que hay, la lucha que hay, pero es normal ver la historia, son convulsiones que se dan cuando hay cambios, no son cambios de un año, son cambios de un proceso de años para poder consolidar el movimiento y vamos bien.

Por Miguel Domínguez Flores

EXPRESO-LA RAZON