Inicia Semar Operación Salvavidas Invierno 2022

MADERO, TAM.- En playas como Miramar, la Secretaría de Marina implementa desde el miércoles la “Operación Salvavidas, Invierno 2022”, para proporcionar seguridad y vigilancia a fin de proteger la integridad de los vacacionistas nacionales y extranjeros que visitan los principales destinos turísticos del país en esta temporada vacacional.

Concluirá el 8 de enero del siguiente año.

Se realiza en el marco de la “Operación del Mar” que se ejecuta desde el 7 de diciembre y hasta el 6 de enero del 2023.

La “Operación Salvavidas, Invierno 2022” se realiza en las playas de mayor afluencia turística de ambos litorales del país y centros turísticos del territorio nacional donde se ejerce jurisdicción por parte de la institución, a través de la Primera Región Naval, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y de Protección Civil.

Se contará con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Tampico, la cual está dotada con embarcaciones rápidas y personal altamente capacitado para el despliegue de las actividades de rescate de personas en peligro de ahogamiento.

En su ejecución, participarán alrededor de 56 elementos navales entre almirantes, capitanes, oficiales, clases y Marinería.

De igual manera, se desplegarán aproximadamente una unidad de superficie, 2 aeronaves y 6 unidades terrestres de la institución, efectuando funciones de salvavidas, apoyo médico y vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Se instalarán puestos de socorro y rescate, donde elementos de sanidad naval y salvavidas brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario.

La Secretaría de Marina recomendó a la población que durante su estancia en las playas no se introduzcan al mar después de consumir alimentos, bebidas o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en playa, respetar las indicaciones de los salvavidas, no nadar en aguas donde haya tráfico marítimo, respetar las indicaciones de los salvavidas, exigir chaleco salvavidas, observar que las embarcaciones no estén sobrecargadas, no tirar basura en las playas, entre otras.

Por Benigno Solís