La primera batalla

Al ring de la política lo instalaron en el Congreso del Estado, donde urge recuperar el control de todas las iniciativas que impulsó la anterior administración y no se van.

El operador del tercer piso se anotó su primera victoria, cuando Morena logró ganar por primera vez una votación con el apoyo de tres legisladoras del Partido Acción Nacional.

Fue una sesión que se ganó con 21 votos a favor, tres del PAN, que le permitió al Gobierno del Estado la recuperación y administración de las Comapas, al lograr que los diputados de Morena pudieran conseguir la aprobación de la Ley de Aguas.

Los diputados de Morena no pudieron ganar solos esta batalla, pues recibieron el apoyo de los operadores externos de Palacio de Gobierno, por su propia cuenta son un fracaso.

La coordinadora de los legisladores guindos, URSULA MÓJICA pretendía un salivazo para que le pegaran una estrella en la frente por el logro, pues por fin pudieron quitar los candados que colocó la anterior administración estatal que permitía a las Comapas se manejarán de manera autónoma.

Los panistas se defendieron como pudieron, pero la operación se realizó desde el tercer piso, desde donde operaron para alcanzar los votos necesarios para recuperar las Comapas.

El poder del convencimiento se notó en el Congreso del Estado, pues a los 17 votos de Morena se sumaron un tanto más hasta alcanzar los 21 para recuperar el control de las Comapas.

En este proceso, fueron 13 diputados panistas los que votaron en contra, pero además se dio la abstención de los dos legisladores priistas.

La acción de los tricolores EDGAR MELHEM SALINAS y ALEJENDRA CÁRDENAS no gustó nada a los panistas, por lo que se presentó la queja ante el CEN del PAN, donde su líder pidió la intervención del líder nacional del Institucional, ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS.

Ese fue otro de los motivos para que “aceptarán” la renuncia de EDGAR, quien también estaba inconforme con una alianza con los azules, la experiencia en las pasadas elecciones fue muy mala.

Sin embargo, de todo lo malo surge algo bueno, pues se revirtieron las reformas que afectaron a los Municipios, los cuales ahora podrán operar y transparentar los sistemas de agua, así como su fiscalización.

Las tres diputadas que votaron en apoyo de la iniciativa de Morena, fueron LINDA MIREYA GONZÁLEZ ZUÑIGA, SANDRA LUZ GARCÍA GUAJARDO y NORA GÓMEZ GONZÁLEZ.

Cada una tiene sus razones, desde problemas con el ex líder LUIS “El Cachorro” CANTÚ o hasta disciplina de sus jefes políticos.

Como resultado, fue nombrado FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ CASANOVA en la Comapa de Tampico.

El Secretario General de Gobierno, HÉCTOR JOEL “El Calabazo” VILLEGAS GONZÁLEZ y el Director de la Comisión Estatal del Agua, RAÚL QUIROGA ALVÁREZ hicieron entrega del nombramiento.

Fue el primer round, pero le urge a Morena la victoria total, pues debe dar marcha atrás a todas las reformas que dejaron desde la anterior administración.

Por ejemplo, desde la Fiscalía siguen metiendo goles, pues sin ningún problema le dieron la carta de no antecedentes penales al ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, dicen que el fiscal carnal le mandó el documento hasta la ciudad de McAllen, Texas. No se tramitan por Internet.

Por último, tenemos que el alcalde de ciudad Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ cierra bien el año al aparecer en el top diez de los mejores alcaldes del país, de acuerdo a México Elige. Aparece en el sitio 10 con una calificación de 55.3 puntos.

Por Juan Antonio Montoya Báez

