Lucía Méndez demanda a Laura Zapata y Sylvia Pasquel

Después de haber grabado “Siempre reinas” se esperaba que todas las participantes de la serie de Netflix: Lorena Herrera, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lucía Méndez, se convirtieran en las mejores amigas, pero tal parece que fue todo lo contrario, al menos en las últimas tres. Resulta que la intérprete de “Corazón de piedra” emprendió acciones legales en contra de la hermana de Thalía y la hija de Silvia Pinal tras los dimes y diretes que se gestaron al final de la producción.

Tras asegurar que se sintió agredida por las declaraciones de la Pasquel y Zapata, la actriz no tuvo otra opción que escalar el problema al siguiente nivel con la finalidad de cesar las diferencias que existen entre ellas. Esto lo hizo a través de un comunicado de prensa donde hace clara la advertencia para que la sigan atacando.

“Por medio de la presente, se informa de la carta de advertencia y cese de conductas contrarías a los buenos usos y costumbres que rigen a los medios de comunicación y las redes sociales, respecto del mal uso y abuso al derecho exclusivo de la propia imagen del nombre artístico Lucía Méndez ‘La Diva de México’, por parte de LAURA ZAPATA y SYLVIA PASQUEL”, se puede leer en la misiva presentada en el programa Ventaneando y compartido por People en Español.

“Dichas conductas, además de perjudicar y denostar peyorativamente a Lucía Méndez, generan diversas sanciones administrativas, penales y responsabilidad civil, respecto al derecho a la vida privada, el honor y la propia imagen; así como, violencia de género, mismas que son sancionadas a través de la Ley Federal del Derecho de Autor, el Código Penal de la Ciudad de México, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección delDerecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal”, menciona el comunicado.

“Por todo lo anterior, se han iniciado acciones legales en materia civil, penal y administrativa para efectos de que LAURA ZAPATA Y SYLVIA PASQUEL, se abstengan de seguir realizando conductas que injurien la imagen de LucíaMéndez; a través de cualquier medio de comunicación o red social, conocido o por conocerse”.

Guerra de declaraciones entre divas

Tal parece que la guerra de declaraciones entre las famosas comenzó justo después de terminar “Siempre reinas”, pues en su momento Laura Zapata confesó que no la pasaron bien con Lucía Méndez, a quien señaló de ser una persona complicada. “O sea, qué te pasó maestra. No, ella desde el siglo pasado no hace ni una telenovela. No está vigente”, declaró en su mometo en entrevista para el programa De Primera Mano.

Por su parte, Sylvia Pasquel la señaló en recientes fechas que es una “diva desempleada” además de señalar que no tiene tantos haters en sus redes sociales como ella. “Nosotras sí trabajamos. Es una diva desempleada, neta. Nosotras sí estamos vigentes, en serio. Es que si ya vamos a hablar de pasadita, para cerrar el tema, ella no hace televisión desde el siglo pasado”, remató la Zapata cuando se entrevistaron en Pinky Promise, junto con Herrera.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO