Revierten excesos

Como lo prometió antes de asumir el cargo, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, ha ido revirtiendo gradualmente las disposiciones transexenales, excesos y abusos legales impuestos por Cabeza de Vaca para limitar y obstaculizar sus funciones.

El 14 de septiembre, las diputadas locales Leticia Sánchez y Nayely Lara, que habían renunciado a la 4T y fueron responsables de que no se homologará el desafuero del entonces gobernador, regresaron arrepentidas a las filas morenistas.

El 9 de noviembre, Raúl Ramírez Castañeda fue destituido como Fiscal Especializado en el combate a la Corrupción, por no haber acreditado los exámenes de control y confianza.

Un mes después, el 12 de diciembre, el Congreso del Estado restituyó al ejecutivo estatal, con la ayuda de las diputadas del PAN, Sandra García, Mireya González y Nora Gómez, la atribución de designación y remoción del Gerente de la Comapa de Tampico y Madero y, en un acto que constituye un fuerte golpe político contra el exgobernador, cesó al Gerente en turno, Gabriel Guerra, y encomendó el puesto a Francisco González Casanova.

A propósito, el nuevo titular de la operadora de aguas nombró al periodista Armando Juárez Becerra, un comunicador de amplia experiencia y trayectoria en la materia, como nuevo director de Vinculación Social que estará al frente de la tarea de comunicación de la paraestatal con los medios informativos.

El asunto de la Comapa, sin embargo, no ha concluido, pronto se darán a conocer los resultados de la investigación de las presuntas irregularidades cometidas cuando estuvieron en la gerencia de la empresa, el referido Guerra Turrubiates y Jorge Rivera Shotte, que, de ser fundadas como parece, podrían llevar a prisión a los acusados.

El siguiente paso será recuperar las facultades correspondientes al secretariado ejecutivo en el rubro de seguridad Pública que los diputados del PRI y el PAN asignaron a la fiscalía general, luego cancelar el otorgamiento de seguridad vitalicia, guardaespaldas y vehículos al exgobernador y colaboradores con cargo al erario.

También regular, de acuerdo al escalafón, la basificación de más de 4 mil burócratas que es inviable desde el punto de vista presupuestal y las contrataciones para la construcción de la carretera Tam-Bajío, entre otras, creadas al vapor, unas para limitar las funciones de AVA, otras simplemente con el afán de fastidiar al morenista.

Al concluir el proceso de entrega-recepción el mandatario tamaulipeco dio a conocer presuntas anomalías en agravio de las finanzas estatales por 50o millones de pesos en las que estarían involucrados 35 exintegrantes del régimen cabecista que se han puesto a disposición de la fiscal estatal para que respondan ante la justicia.

La nota de la semana fue, por otra parte, la renuncia de Edgar Melhem a la dirigencia estatal del PRI. Se ignoran las razones de la dimisión, los cercanos, sin embargo, aseguran que fue para no cargar con la responsabilidad del alto costo político que el nativo de Río Bravo piensa que pagará el tricolor por la alianza con Acción Nacional con la que nunca estuvo de acuerdo.

En las filas de Morena, para concluir, la Comisión Nacional de Elecciones aplicó un ajuste al proceso de selección del candidato a senador, en virtud del cual la postulación del triunfador de las encuestas no será el 13 de diciembre, como decía originalmente la convocatoria, sino a más tardar el 22.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ