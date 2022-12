CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presentó su informe sobre el comportamiento de Afores que en los meses de enero a octubre del año en curso, ubican a la afores Principal, Pensionisssste en Invercap que acumula el mayor número de reclamaciones.

Rogelio Mata, delegado en Tamaulipas, dijo que el informe nacional reseña que los principales motivos de reclamación de trabajadores son: solicitudes de trámite no atendida o no concluida.

El 52 por ciento del total, la separación de cuentas no atendida, o no concluida con el 9 por ciento y la unificación de cuentas no atendida o no concluida con el 7 por ciento.

Las afores con mayor índice de resolución favorable al usuario son Invercap, Afore Coppel, y Afore Sura.

Ese informe se presenta con el propósito que usuarios de esos servicios cuenten con herramientas para tomar la mejor decisión que facilita la información con la que pueden realizar comparación de servicios que ofrecen las Afores.

Y cual se ajusta a sus necesidades, a lo que están buscando.

También para conocer aquellas que no responden a las solicitudes que les realizan sobre algún tema o correcciones de información.

En los meses de enero a octubre de ese año recibieron 6 mil 318 reclamaciones a nivel nacional. La la afore Principal quetiene el mayor número, le sigue Pensionissste; en segundo sitio, y en tercero afore Invercap y las que menos reclamaciones registraron en el mismo periodo de tiempo son; Afore Coppel , Citibanamex Afore mientras que en la participación en el total de reclamaciones aparecen: afores Banortem Citi Banamex, Afore Coppel, y Afore Azteca.

Existen en México 53.8 millones de cuentas registradas de trabajadores en 10 administradoras de Afores entre los que destacan con el 4.9 por ciento Afore Coppel, el 16.4 por ciento Afore CitiBanamex, con el 15.2 por ciento Afore Azteca, con el 14.3 por ciento Afore Banorte son las administradoras que tienen el 70.8 por ciento de las cuentas.

El estado de México y la ciudad de México son las entidades federativas con el mayor número de reclamaciones.

