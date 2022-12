Madres de familia pelean en posada de primaria

CIIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Madres de familia trataron de solucionar sus diferencias golpeándose, en el interior de una primaria presuntamente de Madero, cuando se realizaba un festejo.

Al parecer, el incidente se presentó en días pasados en la escuela Ricardo Flores Magón de la colonia Primero de Mayo.

Lo anterior fue dado a conocer a través de un video que circuló en redes sociales.

Pese a que se desarrollaba un evento con la presencia de alumnos, las mujeres se agredieron en ese sitio.

El regidor de educación, Edgar Ávalos dijo que no tienen reporte del incidente pero consideró grave que se pudiera presentar un hecho así dentro de un plantel.

“Al menos en ciudad Madero es la primera vez que ocurre eso, pregunté a algunos directores que no sabían, aquí no se había dado, es la primera vez y no tenemos reporte aunque obvio a veces los reportes no los hacen con el gobierno municipal, los hacen en Crede”, detalló.

“No es responsabilidad de la escuela, son adultos, sin embargo están adentro de unas instalaciones escolares, para mi es lo más grave, si tienen alguna diferencia lo deben solucionar como personas adultas, no así porque ponemos en riesgo a los niños”, mencionó.

Comentó que ante lo sucedido, no sería mala idea regresar al esquema de las escuelas para padres”, explicó.

Por Benigno Solís/La Razón