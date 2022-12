Shakira habría descubierto a Piqué porque Clara Chía se comía todo del refri

CIUDAD DE MÉXICO .-En medios españoles afirman que Shakira descubrió que Piqué metía a Clara Chía a su casa porque la joven se acababa la comida.

Aunque la cantante colombiana y el futbolista no han hablado mucho sobre su separación, poco a poco se conocen más detalles sobre la infidelidad.

La periodista de espectáculos Keren Weinstein reveló el detalle con el que Shakira sospechaba Piqué tenía una amante.

Parece que descubrió la presencia de Clara Chía Martí, la nueva novia de su ex, en su casa porque se dio cuenta de que alguien estaba consumiendo los alimentos de la heladera que a Piqué no le gustaban”

Keren señaló que la suposición surgió de una declaración de la colombiana cuando le preguntaron sobre un simbolismo que aparece en el video de ‘Te felicito’.

Y es que en el video hay una escena donde Shakira abre el refrigerador y encuentra la cabeza de Rauw Alejandro, lo que daría a entender que se trataba de Clara Chía.

Fue durante una entrevista que Shakira dio al programa ‘This Morning’ cuando la presentadora Alison Hammond le cuestionó qué significaba dicha escena.

‘Iba a la nevera para encontrar la verdad’, respondió la cantante.

Fue así que suponen que Shakira comenzó a notar que en el refrigerador faltaban alimentos que ella comía, pero que a Piqué no le gustaban.

Con información de Excélsior,