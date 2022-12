Tiroteo en Chicago deja al menos dos adolescentes muertos en una preparatoria

CIUDAD DE MÉXICO .- Cuatro adolescentes fueron balaceados frente a la escuela preparatoria Benito Juárez en el vecindario de Pilsen, Chicago. De acuerdo con información de medios locales, dos jóvenes resultaron muertos, mientras que los otros dos fueron llevados al hospital para atenderlos de lesiones que no ponen en peligro su vida.

Un joven falleció al ser llevado al hospital

Un joven falleció cuando fue trasladado al Hospital Stroger y otro murió después de ser llevado allí en un “arresto traumático”, así lo dio a conocer Fox Chicago. Además otros dos adolescentes, un varón y una mujer, estaban en condiciones menos graves en el nosocomio, especificó el medio de comunicación, citando a funcionarios.

David O. Brown, superintendente de policía de Chicago dio a conocer que, aún es demasiado pronto para dar a conocer detalles de sobres las edades de las víctimas. El tiroteo tuvo lugar en terrenos de la Academia Comunitaria Benito Juárez, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Chicago, Larry Langford.

Los hechos ocurrieron poco antes de de las dos de la tarde, tiempo del centro, cuando se llevaba a cabo la salida escalonada de estudiantes de la preparatoria Benito Juárez. “En este momento no tenemos delincuentes identificados”, dijo el superintendente. “Estamos realizando una investigación bastante agresiva”.

El portavoz de la policía de Chicago, Tom Ahern, dijo a través de su cuenta de Twitter, que el tiroteo ocurrió fuera de la escuela y que las de más planteles públicos de Chicago anunciaron que todo está bien para los estudiantes de la zona.

BREAKING: Four individuals have been shot in the vicinity of Benito Juarez High School in the 1400 blk of W. Cermak @ChicagoCAPS12. All victims have been transported to area hospital. Conditions unknown. PIO on scene. Media staging Cermak and Laflin. #ChicagoPolice

