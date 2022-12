Twitter suspende cuentas de periodistas que hablaban sobre Elon Musk

ESTADOS UNIDOS.- Elon Musk prometió que en Twitter no existiría censura a partir de su adquisición por parte del empresario; sin embargo las cuentas de periodistas fueron suspendidas por hablar de él.

Las cuentas de Twitter de reporteros que hablaban de Musk fueron suspendidas ayer, jueves 15 de diciembre por “violar las reglas” de la red social.

Sin embargo, todas las cuentas suspendidas tienen en común el haber realizado varias publicaciones referentes al dueño de Twitter de manera negativa.

Suspenden cuentas de Twitter de periodistas; todos hablaban de Elon Musk

Las cuentas de Twitter de 5 periodistas de medios estadounidenses fueron suspendidas el jueves 13 de diciembre, por supuestas violaciones a las reglas de la red social.

Se trata de las cuentas de:

Donnie O’Sullivan, de CNN

Ryan Mac, de the New York Times

Drew Hardwell, de The Washington Post

Matt Binder, de mashable

Aaron Rupa, periodista independiente

De acuerdo con la leyenda en las cuentas suspendidas, éstas incumplieron con las reglas de Twitter; sin embargo, lo que tienen en común es que los reporteros hablaban de Elon Musk y Twitter.

Drew Hardwell criticó desde CNN, tras la suspensión de su cuenta, que Elon Musk dice ser un defensor de la libertad, pero prohíbe a los periodistas ejercer el “Libre discurso” desde Twitter.

Por ello, aseveró que estas acciones solo ponen en duda su supuesto compromiso.

Twitter de Elon Musk también suspendió otras cuentas; seguían los vuelos de su jet

Por otra parte, Twitter de Elon Musk suspendió el miércoles 14 de diciembre una cuenta que publicaba los vuelos que se realizaban con el jet privado del empresario.

Cabe destacar que los vuelos pueden rastrearse de manera pública con los datos de las placas de la aeronave.

Algunas horas después las cuentas que publican el trayecto de los vuelos, en este caso del jet privado de Elon Musk, fueron restauradas con la condición de ya no compartir la ubicación actual de nadie.

La cuenta fue suspendida de nuevo luego de que se denunciara que un “acosador loco” lo agrediera en el coche en el que viajaba con sus hijos en Los Ángeles, California.

Además, amagó con iniciar acciones legales en contra de un estudiante de 20 años, identificado como Jack Sweeney quien tiene una cuenta de rastreo de vuelos.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS