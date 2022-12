Recauda ‘Avatar 2’ 17 millones de dólares en primera noche de Estados Unidos

“Avatar: The way of water” recaudó 17 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá en sus primeras proyecciones del jueves por la noche, informó la distribuidora Walt Disney Co.

La venta de boletos a nivel local del jueves estuvo por debajo del reciente estreno de Disney DIS.N “Pantera Negra: Wakanda por siempre”, que recaudó 28 millones de dólares en su primera noche en los cines de Estados Unidos y Canadá.

Al sumar las ventas internacionales, la secuela de la película más taquillera de todos los tiempos acumula 50.4 millones de dólares desde que comenzó a exhibirse el miércoles.

La gran pregunta de Hollywood es si “The way of water” podrá recuperar sus enormes costos de producción y mercadotecnia. Los estudios se reparten la venta de entradas con los cines, y James Cameron declaró a la revista ‘GQ’ que la cinta necesitará recaudar 2.000 millones de dólares solo para alcanzar el punto de equilibrio.

El filme se estrenó 13 años después de que la primera película cautivó al público con su tecnología pionera en 3D. Sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, con 2.900 millones de dólares de recaudación mundial.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR