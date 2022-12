“Se fueron y dejaron la víbora chillando” decía Don Juan cuando alguien dejaba las cosas inconclusas o emproblemadas, y justo así es como dejan allá en la CDMX “El plan B” de reforma electoral del Presidente, y acá en Tamaulipas al PRI, emproblemados.

Mire, ni las marchas, manifestaciones y gritos en el Senado de “El INE no se toca” sirvieron de mucho, al final resulto que se aprobó el plan B que contempla cambios al órgano electoral, el INE si se toco es la Cámara de senadores. Con todo y el voto en contra del coordinador de la bancada de MORENA en el Senado, el rebelde, RICARDO MONRREAL, la iniciativa paso, pero igual se quedó tal cual esta hasta el próximo año.

Se quedó el INE tal cual esta, al menos hasta febrero del próximo año, luego de que el Senado regreso la minuta a la cámara de Diputados y tenían hasta el jueves en la noche para que en San Lázaro se modificara y avalara el dictamen, pero no sucedió, el cabildeo de los legisladores se tardó, se cerraron los periodos de sesiones en ambas Cámaras y el documento se guardó.

Pasará las fiestas decembrinas, esperara los Reyes magos, la Candelaria y quizá hasta el Día de los enamorados pues los legisladores federales se fueron y dejaron el asunto inconcluso, situación que seguramente no le agrado mucho a MARIO DELGADO o al mismo mandatario nacional pues este año ya no se pudo pasar al diario oficial.

Guardando las proporciones, pero también muy relacionado, EDGAR MELHEM SALINAS se fue de la dirigencia estatal del PRI dejando los problemas del proceso de la elección extraordinaria.

La decisión de MELHEM, como dijera Moderatto en una de sus canciones, ya se veía venir, de lejos y de cerca se veía que no estaba de acuerdo con ir coaligados con el PAN al proceso extraordinario que se llevara a cabo el próximo año para elegir un solo Senador, menos porque los panistas serian quien impondrían candidato dejando a los tricolores prácticamente solo como caballerangos, jalando la rienda de un proyecto que trae a los priistas solo complicaciones.

Hay quienes aseguran que MELHEM dejo la dirigencia del PRI por la sospecha de que su excompañera YAHLEEL ABDALA CARMONA podría ser quien abandere la alianza “Va por Tamaulipas”, conformada por PRI, PAN y PRD, para el proceso extraordinario, y eso sí sería una verdadera burla para los tricolores.

Igual hay quienes creen que lo real es que EDGAR ya platico con su coterráneo de Rio Bravo, con quien manda en la Secretaria General de Gobierno, y no se va a pelear con el sistema por nada. Sea cual sea la razón, lo cierto es que gana más MELHEM al irse de la dirigencia del PRI que al quedarse, de entradita se ahorra muchos problemas.

Además, en estos días en lugar de estar peleando con los de la alianza bien puede andar tranquilo de vacaciones, disfrutando de su familia en las fiestas decembrinas luego de que en el Congreso del Estado ya se cerró el periodo de sesiones y no tiene que quedarse a organizar una elección sin sentido ni razón que solo es pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo para los priistas.

En fin, la situación es que la semana que termino fue de mucho movimiento legislativo y político, en lo nacional, los senadores aprobaron el plan B de reforma de la ley electoral del Presidente, pero el proceso se quedó varado con los diputados, por lo tanto, el INE se tocó, pero se quedó, al menos hasta febrero del 2023. Y en lo local EDGAR MELHEM dejo la dirigencia estatal del PRI, en ambos casos, como dijera DON JUAN, se fueron y dejaron la víbora chillando.

Por Rosa Elena González

Correo.-vida.diaria@hotmail.com,Twitter@VidaDiaria1