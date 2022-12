Sigue el CRIT igual que el día 1

Desde hace 14 años, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) de Altamira trabaja para transformar la vida de miles de niños y jóvenes de Tamaulipas y la zona huasteca, muchos de ellos hoy personas adultas e independientes.

Quien conoce las instalaciones del CRIT entiende la calidad de atención que se brinda en Altamira, y se hace de igual forma en los otros 24 centros que operan en el país, y basta con ver hoy cómo están las instalaciones para entender a dónde va el dinero que desde hace 25 años recolecta el Teletón.

Baldomero López Zamora, director del CRIT Altamira, dijo que se trabaja con la conciencia de cuidar las instalaciones que se construyeron con el apoyo de todos los mexicanos que aportaron un granito de arena hace 14 años, y “cuidarlas de esta manera genera esa tranquilidad de que el recurso se está utilizando como se debe”.

“Más o menos este (costó) alrededor de 250 millones de pesos el construirlo y el equiparlo, que en el 2008 fue el evento que hizo que en diciembre se tuviera el recurso para instalar este edificio en Altamira, nuestro CRIT ahorita que estamos en dos clínicas y media, nuestra operación ronda arriba de los 10 millones de pesos anuales”.

Señaló que los CRIT están planeados en relación a la población de cada estado y la cantidad de personas con discapacidad, por lo que el de Tamaulipas, ubicado en Altamira, tiene la capacidad de atender a la población de todo Tamaulipas con un número superior a los mil niños al año.

“Abarcamos gran parte del tema de rehabilitación. Aquí acabamos de abrir media clínica más, tenemos 2.5 clínicas y nuestra intención es llegar a las 3 clínicas, esta media clínica que queremos abrir el próximo año nos va a dar posibilidad de que entren más de 350 niños nuevos para llegar a nuestra capacidad máxima, ahora sí, que es de más de 1050 niños, ahorita estamos en 800 niños más o menos”, reveló.

Sobre el tipo de atención que más demanda tiene el CRIT Altamira, dijo que la mayor parte de las atenciones son para niños y niñas con problemas de motricidad y lenguaje por parálisis cerebral.

“Nuestra población, la mayoría de los padecimientos que más tenemos es de parálisis cerebral, los de más lesiones que puede haber en los niños, pero es una constante, debe ser aproximadamente un 50% de pacientes con parálisis cerebral que tenemos aquí en el CRIT”.

COMO EL PRIMER DÍA

Aún con 14 años de funcionamiento diario, las instalaciones se mantienen como desde el primer día, Baldomero López Zamora dijo que se logra gracias a una conciencia del cuidado.

“Tenemos una cultura de mantenimiento del edificio y equipos médicos, contamos con planes en donde todo el equipo en todos los pasillos está programado para un mantenimiento general, correctivo y preventivo, pero todo lleva un plan de mantenimiento y así garantizamos que el equipo va a estar funcional cuando se necesite y le damos más tiempo de vida de los equipos”.

TODOS PUEDEN AYUDAR

El Director del CRIT Altamira dijo que este sábado 17 de diciembre se realizará la celebración de los 25 años del Teletón y para este año se espera reunir 387 millones 733 mil 462 más 1 peso, con los que se busca lograr la construcción de dos nuevos centros de rehabilitación, el CRIT 25 en Tlapa, región de la montaña del estado de Guerrero, calificada como la zona con mayor pobreza extrema en México y el CRIT 26 en Mazatlán, Sinaloa.

“Este es el más grande, es nuestro evento de cierre de año y aparte nuestro evento nacional en donde hacemos un evento muy adecuado hacia la población, mañana hacemos nuestro evento local y va a ser en la plaza principal de Altamira. Vamos a tener nuestra gran fiesta desde puestos de comida, un escenario con artistas locales, una Expo Dance, vamos a tener juegos mecánicos para que las familias vayan a disfrutar. Todo lo que se recaude va a ponerse en esta bolsa que tenemos para llegar a una meta importante a nivel nacional”, reveló.

Dijo que además de los boteos a nivel nacional y el evento Teletón, que generan una bolsa para apoyar a los centros CRIT, realizan actividades para juntar recurso localmente y lo buscan con apoyo desde empresas, gobiernos y medios que pueden apoyar en la recaudación.

“Se puede apoyar de distintas maneras, la mayoría son medios digitales que es lo más fácil para cualquiera, pero también puede ser donando su tiempo viniendo al CRIT y donando en especie para las familias, puede ser yendo a nuestros eventos de recaudación que hacemos en todo el año, no sólo en diciembre”, afirmó.

Hoy iniciará la transmisión del Teletón desde las 8:00 am por el canal de Las Estrellas y a través de YouTube y Facebook, en la plaza de la Constitución las actividades inician a partir de las 13:00 horas y hasta las 22:00 horas.

ARNOLD REGRESÓ

Arnold tiene ocho años y a los 20 días de nacido inició su lucha por desarrollar habilidades y buscar una vida más independiente y con más calidad, luego de unos años fuera de la zona sur por el trabajo de su papá, se reincorporó con la intención de seguir trabajando en su propia vida.

Arnoldo Hidalgo, que a los 20 años se convirtió en papá de Arnold, dijo que su hijo nació con una serie de de trastornos caracterizados por contracturas congénitas de las extremidades y se manifiestan al nacer como una limitación del movimiento de las articulaciones de las extremidades.

“El diagnóstico es artrogriposis múltiple congénita que es la limitante del desarrollo de las extremidades, piernas y brazos, es una limitante física, no es de ningún órgano ni mental, es meramente físico y la terapia es para ayudarlo a tener una mejor calidad de vida, que sea más autosuficiente para que él pudiera desarrollar sus tareas personales independientemente, ahorita vamos a ver cuál es el plan de trabajo que tienen los médicos aquí para él y ahí si vamos a ir viendo poco a poco que más y cómo avanzan”, dijo.

Aunque al CRIT llegó cuando tenía 20 días de nacido, recién hace unas semanas regresaron a la zona sur y por eso el pequeño Arnold regresará a sus terapias en Altamira.

“Nosotros somos de Tampico y nos fuimos al centro, a Ciudad de México, allá estuvo en otros hospitales, ha estado en varios centros de terapia y también está en el Hospital Shriners, ahora sí que por temas de terapia y más cercanía, esta es la mejor opción aquí”.

Arnoldo dice que a Arnold no le gustan las terapias, pero el pequeño dice que sí le gusta hacerlas porque le dan dulces.

“Si lo hacía porque me daban un dulce de cajeta, me gusta meterme al agua, la tina, pues sentía como si me estuviera quedando dormido”, aseguró.

Gracias a que la tecnología sigue avanzando, Arnold tiene la posibilidad de mejorar su calidad de vida, y probablemente para lograrlo necesite una cirugía.

“Necesita cirugías, obviamente van avanzando en la tecnología y cada centro va teniendo un plan de trabajo diferente, por ejemplo, en el Shriners de Estados Unidos se ha hecho la sugerencia de alguna operación más adelante, aquí no sabemos cómo van a hacer el plan de trabajo, pero sí se han pronosticado algunas cirugías que le van a ayudar a mejorar la movilidad”.

Omar Reyes

Expreso-La Razón