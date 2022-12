Alianza, pese a todo

Es cierto que las coyunturas políticas tienen que aprovecharse, sin embargo, ¿vale hacerlo a cualquier costo, incluso al de sufrir las consecuencias por defender la corrupción como les ocurrió hace 4 años?

Parece que sí. No obstante que están conscientes de que uno de los factores que originaron la derrota del PAN en la sucesión presidencial de 2018 fue aliarse con el PRI, el partido político más rechazado por la ciudadanía, 67 de cada cien electores, dicen las encuestas, jamás votaría por el tricolor, insisten en mantener el bloque.

¿Por qué hacer causa común con una agrupación tan desacreditada? Argumentan que solos no tendrían ninguna posibilidad, ya no digamos derrotar a Morena en la elección de 2024, sino siquiera para ser competitivos en la disputa electoral.

En Tamaulipas, como se sabe, Acción Nacional perdió la gubernatura en la elección del 5 de juni0, a pesar de haber contendido junto al Revolucionario Institucional y el PRD, que no ganaron nada.

El PRI obtuvo 67 mil boletas, la mitad de las obtenidas en la de 2021, mientras que el partido del sol azteca apenas más de veinte mil. El único que salió ganando en términos de votos con la coalición fue el partido de Gómez Morín, pues, aunque no pudo evitar que Morena lo sacara del gobierno estatal, se mantuvo como el principal partido de oposición. La renuncia de Edgar Melhem a la dirigencia estatal del ex partido oficial tiene que ver con el tema. De acuerdo a los enterados, el exjerarca prefirió dejar el cargo que pedirles a los priistas, no obstante las desventajas, que votaran otra vez por un candidato o candidata albiazul. Es obvio que el PAN se encuentra atrapado y sin salida, el pacto con los rojos y los amarillos es su fortaleza, pero también su debilidad. Cambiando de tema, la recuperación

del control de la Comapa de Tampico y Madero por el gobierno de Américo Villarreal ha lastimado sin duda muchos intereses. Más tardó Francisco González Casanova en asumir el cargo de Gerente General de la institución que los perjudicados por la medida en sacar las uñas y empezar a desacreditar a la 4T, como es su costumbre cuando pierden, a base de infundios.

Escondidos en el anonimato, a los beneficiarios de los vientos del cambio fallido no les ha quedado de otra que demeritar y ensuciar el trabajo de AVA y sus colaboradores, saben que vivir fuera del presupuesto y pasársela en la banca seis años será como cazar focas en el polo norte, pero sin arpón y en traje de baño. Cambiando de tema, el alcalde Adrián Oseguera ha redolado los esfuerzos para mejorar la imagen urbana de Madero; el objetivo, fortalecer la posición de la ciudad como uno de los principales destinos turísticos del país. Con ese propósito, el edil ha intensificado las tareas de embellecimiento las avenidas de mayor movimiento y, al mismo tiempo, la limpieza a efecto de que la urbe petrolera luzca impecable.

Gracias a esas acciones, el municipio se ha convertido en la actual administración en un referente nacional e internacional para que cada vez más cientos de miles de personas lo escojan para disfrutar en los periodos de vacaciones de los atractivos de la población, como los que ofrece la Playa de Miramar.

En Tampico, por otra parte, la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, reconoció al alcalde Chucho Nader por su labor al frente del gobierno porteño y el respaldo a la comunidad empresarial. Según destacó la dirigente de la agrupación, Martha Llanes, como resultado del trabajo del jefe edilicio el puerto se ha transformado y las inversiones económicas han aumentado y con ello también el desarrollo económico de la ciudad.