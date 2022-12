Filtran nombre del verdadero ganador de MasterChef Celebrity 2022

Luego de 17 semanas de intensa competencia, este domingo 18 de diciembre MasterChef Celebrity 2022 vivirá su gran final y como ya es costumbre, las páginas de spoilers hicieron de las suyas y filtraron el nombre del concursante que supuestamente saldrá campeón de “la cocina más famosa de México”, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Para empezar a abordar el tema es importante mencionar que hace unos días atrás Ricardo Peralta habría cometido la indiscreción de revelar en un show en vivo que Lorena Herrera seria la campeona de MasterChef Celebrity 2022, sin embargo, después de todo el revuelo que se armó el influencer salió a aclarar que no fue un spoiler lo que hizo, sino que sus palabras fueron sacadas de contexto pues aunque sí estaba hablando de un triunfo de la actriz no era en la cocina, sin embargo, los fans del programa no creyeron de todo en sus palabras.

Revelan al verdadero ganador

Tras todo el revuelo originado por las palabras de Ricardo Peralta, diversas páginas de spoilers aseguraron que la producción de MasterChef Celebrity ya tenía cuatro finales grabadas para blindarse de las filtraciones de información y aunque en un principio dijeron que Lorena Herrera sí había sido elegida como la ganadora habrían decidido cambiar al ganador, por lo que se asegura que le entregarán la corona a Arturo López Gavito.

Cabe mencionar que, estas versiones del triunfo de Arturo López Gavito fueron reforzadas gracias a un adelanto difundido por la propia producción del exitoso programa de TV Azteca pues en las imágenes se puede ver que la Chef Betty Vázquez dice que el ganador es el famoso crítico de televisión.

Es importante recalcar que esta información no es oficial, por lo que todavía no hay nada escrito y por ello solamente resta esperar a la emisión de la Gran Final de MasterChef Celebrity para conocer al verdadero ganador de “la cocina más famosa de México”.

¿Qué pasará en la Gran Final de MasterChef Celebrity?

Ricardo Peralta, Lorena Herrera, Arturo López Gavito y Alejandra Ávalos son los cuatro famosos que estarán presente en la final y en esta ocasión los competidores estarán asesorados por cuatro grandes chefs consolidados dentro de la industria gastronómica, sin embargo, dependerá de tu toque personal hacer la diferencia para quedarse con el título de MasterChef.

De acuerdo con los adelantos difundidos por la propia producción del programa, la gran final de MasterChef Celebrity contará con la presencia de todos los participantes que se quedaron en el camino en la actual temporada, lo cual, será un elemento de presión extra pues, aunque solo serán espectadores tomarán partido por su compañero favorito.

El último platillo lo definirá todo… ???????????? La noche más emocionante la viviremos en MasterChef Celebrity a las 8:00 p.m., por @AztecaUNO. ¡Acompáñanos! ❤️‍???? pic.twitter.com/0LsgppsERR — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) December 18, 2022

Asimismo, se puede ver que el estrés se llevará al máximo pues en esta ocasión los participantes se estarán jugando el todo por el todo en cada uno de los retos, no obstante, también se puede apreciar que los chefs quedarán encantados con varias de las creaciones de los famosos, por lo que la decisión de elegir al ganador será más que complicada.

La gran final de MasterChef Celebrity 2022 será transmitida este domingo 18 de diciembre en punto de las 20:00 horas y será transmitida a través de la señal de Azteca Uno y en el portal de TV Azteca.