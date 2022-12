James Cameron lanzará documental que prueba que ‘Jack’ no cabía en la puerta con ‘Rose’

Ahora que James Cameron promociona la cinta ‘Avatar 2: The Way of Water’, que está ambientada en locaciones sumergidas en el agua, surgió uno de los enigmas sobre su carrera.

Tomando este elemento natural como referencia, se levantó el debate sobre una escena final de la película ‘Titanic’, que el director lanzó en 1998.

Algunos internautas consideran que ‘Jack’, interpretado por Leonardo DiCaprio, cabía en la puerta donde estaba ‘Rose’, interpretada por Kate Winslet, tras el accidente del Titanic.

Vale la pena recordar que en dicha escena ‘Jack’ se congela en el mar debido a que no subió a la puerta con ‘Rose’.

La propia Winslet aseguró que no entiende por qué este debate se abrió en internet, pues realmente hay gente que se dedica a estudiar si ambos cabían en el pedazo de madera.

Para ofrecer una respuesta oficial, James Cameron aseguró en una entrevista con ‘Postmedia’ que próximamente lanzará un documental para mostrar que ‘Jack’ no podría sobrevivir.

“Hemos realizado un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película y vamos a hacer un pequeño especial que se estrenará en febrero”.

Dijo que utilizaron a un par de personas con las mismas característsicas de DiCaprio y Winslet, les pusieron sensores en el cuerpo e hicieron un análisis con diferentes métodos.

Para James Cameron la respuesta es que solo uno de ellos podía sobrevivir, pero para dejar tranquilos a los fanáticos mostrará el análisis en documental.

“Necesitaba morir. Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio”.

El documental se estrenará en febrero próximo en el canal de National Geographic, aunque no dio más detalles sobre el estreno.