Amber Heard habla sobre el acuerdo al que llegó con Johnny Depp

Luego de que en junio pasado un jurado fallara a favor de Johnny Depp en el polémico juicio por difamación y sentenciara a Amber Heard a pagar 10 millones de dólares a su exesposo en daños compensatorios, la actriz compartió un extenso comunicado en el que señala que desistió de apelar el veredicto y dijo haber “perdido la fe” en el sistema de justicia de Estados Unidos.

Tras varios meses de un mediático juicio en el que la actriz recibió fuertes críticas y la estrella de “Piratas del Caribe” externó su deseo por limpiar su nombre, el jurado le otorgó al actor 10 millones de dólares en daños compensatorios y 5 en daños punitivos, aunque más tarde éstos últimos se redujeron a 350 mil por límites legales. Mientras que para Heard se dieron 2 millones en indemnización por las acusaciones del abogado de Depp.

Los abogados de Johnny Depp, Benjamin Chew y Camille Vasquez, informaron que como parte del acuerdo al que llegaron Amber Heard le pagará al actor un millón de dólares -que lo hará a través de un seguro- y no lo que inicialmente había determinado el jurado. En medio de la controversia, se dio a conocer que la actriz también habría vendido su mansión en Los Ángeles para poder cubrir parte del monto y se había mudado a una Mallorca, aunque esto no fue confirmado por ella.

“Esto no es un acto de concesión”

La actriz de “Aquaman” desacreditó el sistema de justicia en Estados Unidos y aseguró que desistió de la apelación debido al proceso que enfrentó durante el pasado juicio, donde sufrió un fuerte desgaste de “manera financiera, psicológica, física y emocional” por las críticas en su contra y lo mediático que resultó. Algo que no ocurrió en Reino Unido donde calificó al sistema como “robusto, imparcial y justo”.

“Después de mucha deliberación, tomé una decisión muy difícil de resolver el caso de difamación. Es importante para mí decir que nunca elegí esto. Defendí mi verdad y al hacerlo mi vida tal como la conocía fue destruida. La difamación que he enfrentado en las redes sociales es una versión ampliada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando hablan. Ahora finalmente tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar”, se lee en el comunicado.

Añadió: “No he hecho ninguna admisión. Esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance”. Indicó que su testimonio no contó con la protección debida y, por ello, se usó como “entretenimiento y combustible para las redes sociales (…) Se excluyó abundante evidencia directa que corroboraba mi testimonio y en la que la popularidad y el poder importaron más que la razón y debido al proceso. Estuve expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo volver a vivir”.

“No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible (…) Las mujeres no deberían tener que enfrentarse al abuso o la bancarrota por decir su verdad, pero desafortunadamente no es raro. Al resolver este caso, también elijo la libertad de dedicar mi tiempo al trabajo que me ayudó a sanar después de mi divorcio; trabajo que existe en ámbitos en los que me siento vista, escuchada y creída, y en los que sé que puedo efectuar cambios. No seré amenazada, desalentada o disuadida por lo que sucedió de decir la verdad. Nadie puede ni nadie me quitará eso. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”, escribió.

