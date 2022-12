Cuñado cómodo 

La alianza del PAN-PRI y PRD avanza rumbo a un acuerdo para el lanzamiento de su candidata al Senado en este proceso extraordinario.

Los acuerdos ya empezaron a fluir, el primer punto es que aceptan que el PAN encabece la alianza, pero además de que sea una mujer la que represente a los tres partidos.

El PAN y PRI son los que tironean particularmente, los del PRD solo forman parte de esta alianza como una especie de relleno.

Los azules amagaban con la candidatura de la ex Secretaria de Desarrollo Social, YALHEEL ABDALÁ CARMONA, pero los priístas rechazaban esa mera posibilidad.

No les gusta considerar ni siquiera esa posibilidad, ya tuvieron que soportarla en el pasado y fue un fracaso total.

YALHEEL fue la presidente del PRI en la segunda etapa del sexenio pasado, con un trabajo que no dejo satisfecho a los priístas que le reclamaban mayor lealtad y decisiones con mejores resultados.

Una cosa si debemos reconocerla a la neolaredense, su capacidad de maniobra es enorme, se ganó ser la favorita de dos gobernadores muy distintos y con una forma de ser sumamente distinta.

La regidora es dueña de una acelerada carrera política, fue la política mimada de dos gobernadores, el priísta EGIDIO TORRE CANTU, quien de regidora la llevo a alcanzar una diputación federal y casi la convierte en Senadora, pero perdieron la elección y quedó en tercer lugar.

También fue la preferida del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, quien la convirtió en candidata del PAN a la alcaldía de Nuevo Laredo, por sobre los intereses de los verdaderos azules de esta frontera y ante el enojo de los priístas por la traición.

Fue un mal experimento, los panistas nunca la consideraron suya; mientras que los priístas la repudiaron, por lo que perdieron una elección que pudieron haber ganado si hubieran lanzando a un panista de pura cepa.

CABEZA DE VACA cerró su sexenio con YAHLEEL como su Secretaria de Bienestar Social, por lo que se encuentra en medio de una investigación por un peculado de 500 millones de pesos que se cometió desde esa dependencia, como parte de las maniobras realizadas en la campaña para retener la gubernatura para el PAN.

Es por eso que ahora presiona el mismo ex mandatario para nominar a YAHLEEL como su candidato a la gubernatura.

Los priístas conocen esa intención, ya habían puesto peros a la coalición para este proceso, pues la experiencia que recibieron fue muy mala por el espíritu abusivo de algunos de los ex líderes panistas que buscaron destruir a su propio socio tricolor, al comprar hasta sus estructuras.

La dirigencia del PRI ya aceptó que el PAN encabece la coalición, pero vetaron las aspiraciones de YAHLEEL, les gusta más una propuesta a favor de la diputada IMELDA SAN MIGUEL.

Hoy es el consejo político estatal del PAN, donde se espera se nominé a la candidata al Senado, los tironeos son más por cuestiones de protección política. Ni modo que ordenen detener a la candidata del PAN en plena campaña, claro todo es cuestión de mera óptica.

El mismo “tironeo” se vivía en Morena, donde JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL y el alcalde de Matamoros, MARIO “La Borrega” LÓPEZ eran los finalistas para ser el candidato al Senado.

Al final ganó el JR GÓMEZ, hermano de la señora MARIANA GÓMEZ LEAL, ex presidenta del DIF Tamaulipas y por lo tanto cuñado del ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Ya como candidato, JR se convertirá desde este momento en el cuñado cómodo listo para servir.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Por Juan Antonio Montoya Báez

