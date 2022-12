Familia de Pedro Castillo llega a México bajo la figura de asilo político

MÉXICO.- La familia del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, destituido a principios de diciembre por el Congreso tras intentar disolverlo, llegó a México protegida bajo la figura de asilo político, informó un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“En nombre del @GobiernoMX recibí en nuestro país a la familia Castillo, protegida por la figura del asilo político. Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina.

La familia de Pedro Castillo, Lilia, Arnold y Alondra Castillo, llegaron al Aeropuerto de la Ciudad de México a las 7:51 horas, procedentes de Lima, Perú.

Les informo que la familia de Pedro Castillo ya está en la Ciudad de México. Nuestro país ha honrado su tradición de asilo. Reconozco al Embajador Pablo Monroy la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas.

Lilia Paredes es investigada por la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta red de corrupción que supuestamente lideraba su esposo, pero esa investigación no impide el otorgamiento de asilo, aseguró el domingo pasado Dina Boluarte.

Fieles a nuestra tradición diplomática y orgullo de la política exterior mexicana que sigue salvando vidas en América Latina.

México no rompera relaciones con Perú: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en la mañanera de hoy 21 de diciembre de 2022 que la Secretaría de Relaciones Exteriores había decidido no romper relaciones con el gobierno de Perú, luego de que declararon persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy Conesa.

“También decirles de que la SRE ha decidido no romper relaciones entre otras cosas porque necesitamos mantener nuestra embajada para dar protección a los mexicanos que radican y trabajan en Perú”

