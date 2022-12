Va el pariente…

El “huno guinda” se adelantó y salió el nombre del suertudote que será el candidato de Morena al Senado de la República.

Se trata del junior de juniors: José Ramón Gómez Leal, quien es cuñado del ex Gobernador Saliente del PAN, Francisco Javier García Cabeza de Vaca .

Y por esa sencilla razón, a muchos morenos no les agradó del todo su designación, pero ya no hay vuelta a la decisión.

Desde el 2018, que AMLO fue candidato y ganó, se sumó a su campaña, estando su familia política en el poder, fue nombrado el súper delegado federal, y hace poco lo quitaron.

Su trinchera la utilizó más para promocionarse en el norte, pues él es de Reynosa , y le faltó un poco en Tampico, Madero y Altamira.

Será el gallo guinda para estas elecciones extra ordinarias que están programadas para arrancar el próximo 28 de diciembre y realizarse en el mes de Febrero.

Digo, es un hecho que va a ganar, pues es el mejor momento del partido Morena en Tamaulipas.

De los más de 50 que se registraron, fue él ganón y pronto lo veremos en la zona sur, donde seguramente todos los guindas van a cerrar filas con él, y no hay duda de que será el próximo senador de Tamaulipas.

El tipo conoce la estructura y además tiene su propia estructura, por lo que sabe perfectamente el terreno que habrá de estar pisando.

Y está claro que está palomeado por el que despacha en Ciudad Victoria y con la bendición del inquilino de Palacio Nacional.

NO HAY NADA EN EL PAN.

No sé si será casualidad o no, pero lo cierto es que no hay nada en el Partido Acción Nacional, donde las cosas no están muy claras todavía.

Todavía no tienen ni 100 días que dejaron el poder y ya están batallando para designar a su abanderado.

Faltan 7 días y todo esta muy revuelto, los propios panuchos son los primeros que dicen que van a perder, por eso nadie se quiere quemar.

Se sacaron de la manga dos nombres: el de Imelda SanMiguel y el de Yahleel Abdala, las dos de Nuevo Laredo, pero ninguna de ellas da el peso completo, me las van a despeinar en el primer round.

La diputada local va a ser la secretaria general del comité estatal y es una mujer muy preparada, pero ante la ola guinda que se vendrá , no tiene nada que hacer en campaña contra ellos.

Y la ex diputada local del PRI, que se vendió al PAN, y la premiaron siendo la candidata a la alcaldía alcaldía y perdió.

Imagínense si no la apoyo para ganar ni su pueblo, donde la conocen de toda la vida, en otros municipios donde la tachan de chapulina, pues la van a hacer papilla.

Ahora está peor … No la quieren en el PAN y la odian en el tricolor.

GE , CERCANA A LA GENTE .

A partir de que inició este gobierno del Estado de Tamaulipas hemos visto a integrantes de la guardia estatal serviciales y atentos con las problemáticas que se han presentado con la población en alguno de los municipios del estado.

Esperemos que continúen de esta manera para descartar que puedan estar cayendo en abusos de autoridad y de corrupción contra los ciudadanos.

Hasta ahorita hemos visto que los elementos policiacos se han portado bien y están haciendo las cosas como deben de ser, ojalá que de esta manera continúen en el resto de los seis años de este sexenio.

Recuerde : No se vale Chillar !

POR MARIO PRIETO