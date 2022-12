Peligrosa tormenta invernal paraliza aeropuertos y caminos de EU hasta con -50°

CIUDAD DE MÉXICO.-Una histórica tormenta invernal azota a Estados Unidos y tiene en jaque al país de las barras y las estrellas, pues las intensas nevadas han paralizado aeropuertos y caminos. Por el frío invierno alrededor de 100 millones de personas serán afectadas, pues en algunos puntos de la nación se registran temperaturas congelantes que llegan hasta los 50 grados bajo cero, algo que no se vivía desde hace más de tres lustros. Todo esto justo en la temporada navideña, cuando los ciudadanos tienen muchos planes, los cuales podrían cancelarse debido a las condiciones climáticas.

We created our own cloud @ -17° F (-27° C) at the #Missoula International Airport #mtwx [7am MST 12/22/2022] pic.twitter.com/uZ4n5lAD9t

— NWS Missoula (@NWSMissoula) December 22, 2022