Yuri vuelve a dar positivo a Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Yuri anunció por medio de sus redes sociales que nuevamente se contagió de covid.

Covid… positivo, ni modo. A seguir. ¡Gracias a todos por sus mensajes!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Fue en el 2021 que la cantante reveló que sufre problemas de salud debido a su contagio en el 2020. Yuri comenzó a sufrir constantes desmayos y fuertes dolores de cabeza. Tras sus distintas visitas a los médicos le diagnosticaron disautonomía.

Me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, me lo detectaron, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita. Gracias a Dios pude detectarlo a tiempo. Fui con un neurólogo, dos neurólogos me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil”, contó para el programa Hoy en su momento.

De acuerdo a lo que contó, después de contagiarse sufrió un síncope debido a que su presión arterial bajó, pero ahora le está ocurriendo lo contrario y su presión subió a niveles tan altos que le provocaron los desmayos.

Sus distintos problemas de salud la han llevado a pensar en su muerte con tal de ya no sufrir más.

Con información de Excélsior.