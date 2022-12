‘Ciclón Bomba’ deja tres muertos y varios heridos por carambola en EU

CIUDAD DE MÉXICO .- Al menos tres personas murieron y varias más resultaron heridas en una carambola que involucró a cerca de 46 automóviles en una carretera de Ohio debido a las condiciones climáticas provocadas por el llamado ‘Ciclón Bomba’.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos estatal, el accidente ocurrió en los carriles de principal carretera de Ohio, en el condado de Erie. Las personas involucradas fueron trasladadas a una instalación local para mantenerlas calientes.

“Las autoridades en la escena confirman dos muertes con un mínimo de 46 vehículos involucradis. Múltiples agencias de varios condados continúan con las operaciones de rescate”

Maybe the worst accident / car pileup I’ve ever seen on the Ohio Turnpike pic.twitter.com/mGby7wRlaJ

— ✨ mike ✨ (@mikewaldron115) December 23, 2022