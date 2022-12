Comapa: Entre despidos y aviadores

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, ahora bautizada como Comapa Sur, ha empezado a dar de baja lentamente a algunos de los panuchos que se refugiaron en la nómina de esta dependencia estatal, al negarse a caer en la banca del desempleo.

La neta es que a todos los políticos les cuesta mucho resignarse a dejar la nómina, le tienen terror a que los den de baja, les encanta andar “pateando el bote” y que les paguen.

A partir de que concluyó el Gobierno del Estado que estaba en manos del Partido Acción Nacional, y que la lógica decía que se había terminado el tiempo de estar succionando de la ubre de papá Gobierno, pues se resistieron.

Y al ver la oportunidad de infiltrarse en la Comapa Zona Conurbada, lo hicieron, no por tener muchas ganas de querer trabajar , sino por no dejar de cobrar su salario.

Hay desde recomendados de los flamantes Diputados locales: Ángel Covarrubias, Carlos Fernández, de la Cámara Alta , hasta otros que buscaron proteger a sus familiares y amigos del término del sexenio.

Se habla de recomendaciones de trabajadores y de aviadores, no especifican fecha de ingreso, pero se han encontrado varios, la semana pasada eran 14, seguramente la cifra se disparó.

La actual administración tendrá que estar dando un informe para dar a conocer el número de los despedidos, sus sueldos y también la lista de las personas que encontraron que “cobraban sin trabajar”.

Y principalmente se debe de estar comprobando a los aviadores, es muy importante no acusar por acusar.

Apenas el pasado 13 de Diciembre, no más de 9 días. Tiene que fue nombrado Paco González como el nuevo gerente.

A lo que cuentan, están haciendo una barrida a fondo, para poder dar un informe detallado al Gobernador y proceder con todas las bajas que se requieren.

Las cosas se han manejado muy discretamente, pero no tarda en empezar a fluir la información.

VA GINA DE SUPLENTE DE IMELDA SANMIGUEL

La tampiqueña Gina Barrios, de lo mejor de lo mejor, que conserva el PRI en Tamaulipas, será quien acompañe en la fórmula a la Diputada local, Imelda Sanmiguel.

Gina es muy conocida y querida en la zona sur del estado, ha sido regidora y funcionaria municipal, donde ha dado excelentes resultados en cada uno de estos puestos.

Además siempre que acepta una encomienda le aplica todo su empeño y le pone mucho corazón, para poder dar lo mejor de ella, de eso no cabe

duda.

APAPACHA PEPE SCHEKAIBAN A LA RAZA

El Secretario de Servicios Públicos, Pepe Schekaibán, se reunió con los reporteros de la fuente de Tampico, para desearles una Feliz Navidad y próspero año 2023.

Estuvo platicando y bromeando con la raza mientras compartían el pan y la sal.

Pepe es de los funcionarios porteños que cada año, desde que estaba en el municipio de Madero, mantiene un trato personal y de respeto hacia cada uno de los representantes de los medios de comunicación.

YA REGRESÓ DANNA … A CASA

La Fiscalía de Tamaulipas dio a conocer que la joven Danna Berenice Cortés, una de las chicas que estaba reportada como desaparecidas fue localizada.

La dependencia no dio detalles, pero lo más importante es que la encontraron en el vecino Estado de San Luis Potosí.

Vamos a esperar los detalles de esta situación que se dio, para saber qué fue lo que sucedió.

Apenas este miércoles grupos de activistas marcharon para exigir se investigará su caso y el de otras dos jóvenes.

RECUERDE: ¡No se Vale Chillar!

Y pase Feliz Navidad y nunca olvide que la familia es lo más importante que tenemos en la vida.

Por Mario Alberto Prieto