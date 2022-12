Para Navidad, niño pide un abrazo de su papá; “luego te vas con tus otros hijos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Lupito es un niño que se hizo viral por enviar un conmovedor mensaje y pedir como regalo de Navidad un abrazo de su padre, quien ya tiene otra familia.

El video difundido en TikTok y ha alcanzado millones de visitas en sólo unos días.

En las imágenes se observa al menor, quien asegura que Santa Claus no lo ha sido visitado porque no ha encontrado su casa, al igual que su papá, quien ya no volvió.

¿Qué le vas a pedir a Santa?, cuestiona el influencer a cargo de la fundación “Rubén y sus héroes sin capa”.

Nada. Mi mamá me dijo que no encontraba nuestra casa y por eso mi papá ya no volvió”, responde el menor con un rostro visiblemente triste.

El hombre le dice al menor que posiblemente Santa Claus no lo ha visitado, porque su casa no tiene número exterior, pero que él tenía el teléfono para llamarle y darle la dirección.

Sin embargo, Lupito aprovecha para pedir que también le llamen a su papá y le den la dirección

No hijo, pero Santa ahora si va a llegar, yo tengo el teléfono de Santa, es que hay que ponerle número a tu casa afuera a lo mejor porque no tiene número tu casa, pero yo tengo el número y le voy a marcar para decirle exactamente dónde vives para que te lleve tus regalos esta Navidad”.

Ante ello, el hombre le pregunta al menor si desea enviarle un mensaje a su papá, por lo que el menor da la razón por la que no ve a su padre.

Dijo mi mamá que mi papá ya tiene otra familia y por eso ya no volvió para verme”.

Luego, el menor sin dudarlo, se acomoda y expresa su mayor deseo para Navidad.

Papá puedes venir en Navidad para darte un abrazo y luego ya te vas con tus otros hijos”.

La frase conmovió a los internautas, quienes compartieron el mensaje e hicieron un llamado a los papás que no ven a sus hijos.

Con información de Excélsior.